Biden contro la Corte suprema: rafforza il diritto all'aborto

Negli Stati Uniti non si placano le proteste per la decisione della Corte suprema in merito all'aborto. Molti Stati si sono già adeguati alla nuova situazione legislativa impedendo, di fatto, a molte donne l'accesso al trattamento. La Casa Bianca sta lavorando da giorni a possibili contromisure che operino in senso opposto, ossia in direzione della tutela del diritto di scelta e una prima misura è già stata varata da Joe Biden, che ha varato nuovi pacchetti di sicurezza per la protezione della privacy dei dati online.

Intanto, oggi è atteso un intervento del presidente degli Stati Uniti, che come anticipato si esprimerà sulle sue intenzioni di rafforzare il diritto delle donne all'aborto volontario. Già nelle ore immediatamente successive alla decisione della Corte suprema di rovesciare la storica sentenza "Roe contro Wade", lasciando pertanto piena libertà ai singoli Stati di legiferare in materia, Joe Biden aveva espresso il suo parere negativo. Stando a quanto riportato dal Washington post, il presidente parlerà dalla Roosevelt Room alla Casa Bianca e sarà affiancato dalla sua vice Kamala Harris. Nel suo discorso, dovrebbe annunciare la firma di un ordine esecutivo per salvaguardare l'accesso ai farmaci per la contraccezione di emergenza.

Nei giorni scorsi, era stata sollevata la questione di riservatezza sui dati forniti in rete da chi utilizza Internet per cercare questo tipo di informazioni. Per questa ragione, Joe Biden ha deciso di rafforzare da un punto di vista legale i diritti degli utenti e chiederà al segretario alla Salute e ai servizi umani, Xavier Becerra, di presentare una relazione entro 30 giorni in cui dovrà essere fatto il punto sugli aspetti più delicati della questione. Tra le richieste di Joe Biden c'è anche quella di iniziare una campagna di informazione e di sensibilizzazione capillare sul territorio, mirata a portare a conoscenza delle persone tutto quanto sia necessario sapere sull'assistenza sanitaria in ambito riproduttivo e sulle possibilità di accedere a servizi per l'aborto.