Malpensa-Barcellona con Singapore Airlines

Inizio 2022 con un'importante novità per Singapore Airlines a Milano Malpensa, lo scalo intercontinentale gestito da Sea: la compagnia aerea ha infatti ricevuto dalle autorità regolatorie italiane l’approvazione per il trasporto di passeggeri sulla rotta Milano-Barcellona. Il vettore a "cinque stelle" nella classifica Skytrack per la qualità del servizio a bordo ha operato tra Milano e Barcellona per molti anni ma non era autorizzata a vendere biglietti e trasportare passeggeri tra la capitale italiana della moda e la metropoli spagnola. I tre voli settimanali sono già disponibili per la vendita e verranno effettuati ogni lunedì, mercoledì e venerdì a partire dal 17 gennaio, operati con Airbus A350-900.

“Siamo felici di aggiungere alla nostra rete globale la rotta Milano-Barcellona. Essa offre ai viaggiatori italiani un’opportunità di sperimentare il piacere di volare con l’Airbus A350-900 a doppio corridoio con le sue tre classi di viaggio, il sistema di intrattenimento all’avanguardia integrato nel sedile e il servizio di bordo apprezzato in tutto il mondo”, ha dichiarato Dale Woodhouseil, general manager per l’Italia di Singapore Airlines. È possibile prenotare i voli su singaporeair.com o presso le agenzie di viaggio autorizzate.