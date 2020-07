Una mamma denuncia: "Mio figlio a piedi nudi sull'asfalto caldo per punizione"

"S ono senza parole. Poteva anche andare peggio ". A parlare è la mamma di un bambino di 12 anni, che al Giornale.it ha raccontato la vicenda che ha coinvolto suo figlio, durante un campo estivo organizzato dalla Lega navale italiana all'Idroscalo di Milano. La donna, che ha preferito rimanere anonima, ha riferito di una corsa sotto il sole cocente di metà giornata, a piedi nudi, su un'area asfaltata, che ha portato a una visita in ospedale.

Tutto è iniziato quando, secondo quanto dichiarato dalla madre, "d urante il pranzo, mio figlio si è alzato per fare una domanda all'istruttore ". Sarebbe proprio a causa di quel comportamento, forse giudicato scorretto, che uno degli istruttori avrebbe deciso di " punire " il 12enne, facendolo " correre avanti e indietro per 4 minuti in un'area di cemento, sotto il sole delle ore centrali della giornata ". Non solo. All'obiezione del bambino, che faceva notare di non poter correre, avendo le ciabatte infradito, l'istruttore gli avrebbe risposto: "Lo fai a piedi nudi". Poco dopo, racconta la mamma, " alle13.45 siamo stati avvisati che il bambino stava male e non riusciva a camminare, siamo andati a prenderlo e lo abbiamo portato in ospedale. Ora mio figlio ha bolle su tutta la pianta dei piedi e un'ustione di secondo grado profonda ".

Il tutto sarebbe avvenuto sotto gli occhi degli altri bambini e degli istruttori (5 secondo quanto riferito dalla madre, 3 a detta del responsabile dei campus della Lega navale italiana): "L a cosa che più mi ha colpita - ha raccontato la donna- è che c'erano 5 istruttori e mio figlio mi ha detto che ridevano tutti, sia bambini che istruttori. Nessuno ha fatto niente per fermare quello che stava succedendo ". E la vicenda avrebbe anche potuto finire in tragedia: " Mio figlio sarebbe potuto svenire per il caldo, cadere e picchiare la testa sull'asfalto. Poteva andare peggio ". Ma, se sentiva male, perché il bambino non ha smesso di correre? " Mio figlio mi ha detto che non poteva fermarsi, perché era una punizione. Dovrebbero invece mettere in atto controlli più puntuali e pensare a una formazione per gli istruttori ". Oltre alle conseguenze fisiche, ora il 12enne e la sua famiglia dovranno affrontare anche l'impatto psicologico: " È stata una punizione sproporzionata, bisognerà fargli capire quali sono i comportamenti giusti, quali accettare e a quali ribellarsi ".