"Edith non esiste più". L'sms choc al marito dopo aver ucciso la figlia di 2 anni

Una mamma di 41 anni, Patrizia Coluzzi, residente a Cisliano, nel Milanese, ha ucciso la figlia di soli due anni poi ha tentato il suicidio. Qualche minuto prima della tragedia ha inviato un messaggio al marito da cui si stava separando: " Edith non c'è più ". La donna è ricoverata all'ospedale Fornaroli di Magenta, le sue condizioni sono critiche ma non è in pericolo di vita. Le indagini del caso sono affidate al pm Roberto Valli della procura di Pavia competente per il territorio di Cisliano.

La tragedia

La tragedia si è consumata nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 marzo, in un appartamento di via Mameli, a Cisliano, piccola cittadina in provincia di Milano. A ritrovare il corpicino senza vita della piccola Edith, di soli due anni, sono stati i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso poco dopo l'alba di questa mattina. Ad allertare il 112 è stato il marito della donna insospettito da un messaggio che la compagna gli avrebbe inviato prima di tentare il suicidio e dopo aver ucciso la figlioletta. Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, i medici non avrebbero riscontrato segni di violenza sul corpo della bimba; l'ipotesi è che sia morta per soffocamento. Tuttavia, saranno eventuali esami autoptici a stabilire con certezza le circostanze del decesso. La donna, Patrizia Coluzzi, di 41 anni è ricoverata all'ospedale Fornaroli di Magenta: le sue condizioni fisiche non destano preoccupazioni. Sulle braccia avrebbe riportato segni di ferite superficiali inferte con una lama; un inequivocabile tentativo di suicidio secondo gli investigatori. La 41enne, ancora sotto choc, non ha fornito alcuna versione dell'accaduto. Al momento, la stanza in cui è ricoverata è piantonata dagli agenti.

"Edith non c'è più"

Dopo aver ucciso la piccola, la donna ha inviato un messaggio al marito per informarlo di quanto accaduto. " Edith non c'è più ", reciterebbe il testo dell'sms. I due erano in fase di separazione e, stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, si contendevano l'affidamento della bimba. Patrizia Coluzzi è madre di due gemelli nati da una relazione precedente. Al suo secondo matrimonio, non avrebbe retto il peso di un'altra separazione, motivo che spiegherebbe (almeno in parte) l'estremo gesto. Un'ipotesi, al momento, ancora priva di conferma ma che sembrerebbe convincere gli investigatori.