Mario Franci nominato "Chief revenue officer "di Fiera Milano

Fiera Milano Spa presenta i conti del 2020, l'anno dell'esplosione della pandemia a livello globale e guarda al futuro al Piano strategico che segnerà e accompagnare la ripartenza e la ripresa, rafforzando la sua squadra e annuncia che dal prossimo 6 aprile 2021 l’ingegner Mario Franci assumerà la carica di Chief revenue officer divenendo dirigente con responsabilità strategiche per il Gruppo.

L’ingegner Franci si è laureato in Ingegneria al Politecnico di Milano e vanta una solida esperienza professionale maturata in Italia e all’estero. È stato Chief commercial officer di Casa.it dove ha avuto la responsabilità della struttura e delle strategie di vendita e di marketing, consumer e business-to-business. Dal 2015 al 2018, Franci è stato Senior vice president European Sales & revenues and inflight services in Inmarsat, società britannica operante a livello mondiale nelle comunicazioni satellitari mobili.

In precedenza ha lavorato per 15 anni in Vodafone, dove ha ricoperto diversi ruoli tra cui quelli di Direttore marketing business, Direttore consumer sales e quello Head of transformation program. Dal 1992 al 1999 ha lavorato in Monitor Company, tra le società leader a livello mondiale nel campo della consulenza direzionale.

Il Piano Strategico 2021-2025 denominato CONN.E.C.T. 2025 (Connections, Exhibitions, Community, Transformation), ricordiamo, ha lo scopo di rispondere in maniera efficace agli impatti della pandemia, delineando scenari futuri, identificando i fattori chiave per competere con successo in un contesto di “New Normal”, nel quale l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale avranno un ruolo di primo piano. CONN.E.C.T. 2025 attribuisce notevole importanza ai temi connessi alla sostenibilità e, accanto ai tradizionali obiettivi di natura economico-finanziaria, fornisce anche specifici obiettivi legati a grandezze Esg.