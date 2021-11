Marito e moglie no vax prendono il Covid: il 59enne muore

Erano marito e moglie, entrambi carabinieri e no vax, fino a quando il Covid non ha deciso di separarli. Il luogotentente Marco Mazzone, 59 anni, in forza al Secondo Nucleo sicurezza di Milano, è morto dopo un drammatico calvario. Anche la figlia di 9 anni aveva contratto l'infenzione ma, per fortuna, è riuscita a guarire.

La morte prematura

Stando a quanto si apprende dal Corriere.it, il luogotenente è morto, dopo circa una settimana di agonia, all'ospedale Fratebenefratelli di Milano. In accordo con la moglie, il militare aveva deciso di non vaccinarsi. Una scelta di cui ha pagato, suo malgrado e con il doveroso rispetto per il lutto prematuro, le tragiche conseguenze. Ricoverato dapprima al Sacco, le sue condizioni si sono aggravvate repentinamente fino alla drammatica notizia di ieri sera. La coniuge, medico ed effettiva del Comando interregionale Pastrengo, era stata contagiata ma le sue condizioni sono state definite " non gravi" . Anche la figlia di 9 anni aveva contratto l'infezione ma, per fortuna, è riuscita a guarire.

I non vaccinati nelle Forze Armate e dell'ordine