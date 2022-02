Marocchino 31enne accoltellato dopo lite in discoteca

Una lite in una nota discoteca milanese è finita nel sangue quando i due litiganti sono usciti dal locale per continuare la discussione. Un uomo di 31 anni di origine marocchina, con una ferita da arma da taglio, è infatti stato trovato e soccorso alle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 17 febbraio, dai Carabinieri di Milano. L’uomo si trovava riverso per terra in via della Moscova, angolo via Pinamonte da Vimercate, in centro a Milano, con una ferita alla spalla sinistra, molto probabilmente dovuta a una coltellata.

Trovato in un lago di sangue

Verso le 5.30 del mattino, oltre al giovane ferito, i militari del nucleo radiomobile hanno identificato e portato in caserma anche un altro ragazzo, un italiano di 19 anni, e la sua compagna, italiana 21enne. La coppia ha insospettito i carabinieri perché, alla vista dei militari, aveva cercato di allontanarsi velocemente dal luogo dove si trovava il marocchino ferito.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Comando provinciale dei militari, intervenuto con il Nucleo radiomobile sul posto, precedentemente i due giovani, il 31enne e il ragazzo di 19 anni, avrebbero avuto una lite, discussione verbale all’interno della discoteca ‘The Club’ che si trova in largo La Foppa. Una volta usciti dal locale il diverbio è andato peggiorando e i due sarebbero passati dalle parole alle mani quando ormai erano in strada. La vittima, il 31enne ferito alla spalla, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico per medicare la ferita riportata, ma non si troverebbe comunque in pericolo di vita.

Il diverbio iniziato in discoteca

Al momento sono ancora in corso verifiche per appurare le eventuali responsabilità del giovane italiano di 19 anni che i militari hanno portato in caserma con la fidanzata. Resta anche da capire quale sia stato il motivo che ha scatenato la lite in discoteca prima e l’accoltellamento in strada poi. L’ipotesi è che l’italiano si sia risentito per qualche avance, reale o solo immaginata, alla sua fidanzata, fatta dal 31enne.

Questo è l’ennesimo caso di violenza che si registra nel capoluogo lombardo, ormai teatro di liti e guerriglie tra giovani che spesso finiscono nel sangue. A volte sono invece i ladri e i rapinatori a mandare le loro vittime all’ospedale, come per esempio l’episodio che è avvenuto lo scorso martedì sera, quando verso le 23 in via Fabio Filzi, una delle strade vicine alla stazione ferroviaria, un algerino 22enne è stato aggredito da un rapinatore. Il giovane è stato ferito con una coltellata alla gamba e portato in codice rosso in ospedale.

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?