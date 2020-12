Miart 2021 torna in fiera dal 17 al 19 settembre: evento fisico e digitale

Si terrà dal 17 al 19 settembre miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano, organizzata da Fiera Milano, la prima sotto la direzione artistica di Nicola Ricciardi, che inizialmente era programmata nel tradizionale mese di aprile.



Dopo l’edizione online del 2020, che ha permesso di mantenere in contatto galleristi, collezionisti, professionisti del mondo dell’arte e pubblico, miart ha trovato una nuova collocazione, una “finestra ideale” in un mese di grandi eventi fieristici internazionali, tra il Salone del Mobile.Milano (5-10 settembre) e la Milano Fashion Week (21-27 settembre).



La decisione nasce da un’attenta valutazione mirata a non compromettere l’attrattività di miart che da sempre si è contraddistinta per la sua vocazione internazionale. Infatti, le nuove date permetteranno alla manifestazione di mantenere questa importante e fondamentale caratteristica.



“L’obiettivo è di costruire una fiera che sia un’opportunità di rilancio solida e credibile - si sottolinea in una nota - un’edizione fisica arricchita e completata da una experience digitale grazie a una piattaforma online che sarà in grado di proporre innovativi contenuti multimediali e nuovi modi di comunicare per amplificare ulteriormente il dialogo tra moderno e contemporaneo caratteristico di miart”.



Come tutti gli anni, miart sarà l’epicentro della Milano ArtWeek, un importante calendario, di eventi e inaugurazioni, promosso con il Comune di Milano Cultura, che riunisce le maggiori istituzioni pubbliche e fondazioni private della città.



L’appuntamento con miart 2021 è fissato da venerdì 17 a domenica 19 settembre 2021 (con preview il 16 settembre) a fieramilanocity.