Miart vince la sfida del pubblico e si visita come un museo

L’arte moderna e contemporanea riporta Milano alla ribalta internazionale con un’edizione di Miart 2021 che supera ogni aspettattiva per il numero di gallerie presenti, allestimenti curatissimi e una rinnovata attenzione alla qualità che si accompagna a una visione progettuale precisa e di grande interesse per i collezionisti e il pubblico degli appassionati che hanno subito affollato il padiglione di fieramilano_MiCo dove la fiera è aperta al pubblico fino a domenica 19 settembre. A cui si aggiungono gli aventi culturali e artistici della Milano Art Week che arriva in città subito dopo gli eventi del design alla Triennale e al Fuori Salone.

“Noi avevamo un obiettivo: ricostruire la fiducia tra fiera e gallerie la prima sensazione è quella di esserci riusciti non solo per la partecipazione di 142 gallerie, di cui un terzo internazionali, ma anche una presenza molto ricca di collezionisti - commenta Nicola Ricciardi che al debutto, riuscito, come curatore -. È una fiducia ripagata anche nei progetti e nelle mostre davvero belle. Nulla è lasciato al caso. Significa che c’era voglia da parte dei collezionisti e dei galleristi di tornare a fare le fiere con grande qualità”.

“È l’edizione del ritorno alla fiducia di tutto il sistema dell’arte con la voglia di vedere le proposte delle gallerie in presenza dopo un anno e mezzo di digitale - aggiunge -. Una urgenza legata alla curiosità perché vedo molta gente che esplora, dialoga, approfondisce. È una ripartenza reale, data dai numeri, dall’entusiasmo, dalla voglia di esserci con la capacità di riadattarsi a un sistema che evolve pur mantenendosi in continuità con la stessa passione e qualità degli anni passati ma anche con molte novità sul fronte dei progetti”. Come ad esempio dimostra la sezione Emergent dove espongono le gallerie più giovani che hanno fatto uno sforzo maggiore rispetto ai grandi player e sono arrivate a Milano un po’ da tutto il mondo, portando la loro carica innovativa e creativa, a tratti provocatoria. Un segnale importante a miart mostrano nuovi paradigmi dell’arte contemporanea.

“La ripartenza delle fiere è tutt’altro che simbolica ma sta prendendo corpo e ne abbiamo avuto una grande dimostrazione la settimana scorsa con il supersalone e Homi - sottolinea con soddisfazione Luca Palermo, ad di Fiera Milano -. A miart ci sono 142 galleristi che hanno deciso di venire a esporre e hanno scelto di trasformare una mostra internazionale di arte moderna e contemporanea in un un museo perché quando si entra si ha questa sensazione meravigliosa, e siamo in mazzo a stand gremiti di di persone. Questo ci fa dire che la scommessa è vinta. Lo stesso si può dire per le fmanifestazioni appena finite: al supersalone e a Homi le aziende ci hanno creduto, le filiere industriali hanno investito e sono state ripagate non solo dal numero e dalla qualità dei visitatori - 80mila - ma anche dagli affari che hanno concluso in presenza, resi possibili dal green pass e dai protocolli di sicurezza che abbiamo adottato”.

Il viaggio alla scoperta dei “tesori” delle gallerie è davvero coinvolgente sia per collezionisti e investitori sia per chi ama l’arte moderna e contemporanea e visita miart come se entrasse in un museo - l’effetto è proprio questo - inoltrandosi nelle sezioni a tema Established Contemporary, Established Masters, Emergent, Decades e Generations con le loro opere di artisti contemporanei affermati, maestri moderni, giovani emergenti. Fiera che ha sposato l’ispirazione della poesia, il dialogo tra artisti, i talk da non perdere e che si scopre anche nella versione digitale che l’accompagna. (leggi l’articolo)

