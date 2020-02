Milano, albero cade su un’auto in corso Sempione

Milano oggi ha dovuto fare i conti anche con il vento. Non bastava il coronavirus. Questa mattina un albero è caduto su una vettura parcheggiata sulla carreggiata in corso Sempione. Il grosso tronco si è abbattuto sulla parte finale della strada, verso piazza Firenze. Fortunatamente non ci sono stati feriti. I vigli del fuoco sono immediatamente intervenuti per rimuoverlo e ripristinare il traffico.

Forte vento a Milano

Su tutta la Lombardia è stata dichiarata un’allerta meteo arancione proprio a causa delle fortissime raffiche di vento che stanno investendo da ore la regione. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco proprio per i danni provocati. Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo in queste ore su gran parte della Penisola. Piogge intense e vento forte sono arrivate dal Nord Europa. Nella giornata di ieri la protezione civile ha diramato un’allerta meteo arancione per forte vento. Nel capoluogo lombardo i venti hanno raggiunto i 40 chilometri orari e hanno causato notevoli disagi in tutta la città.

Albero cade su una macchina parcheggiata

Il comando provinciale dei vigili del fuoco ha risposto a molte chiamate, come per esempio quella che segnalava un albero caduto su una vettura parcheggiata in corso Sempione, poco lontano da piazza Firenze, a Milano. Fortunatamente la caduta del grosso tronco sull’asfalto non ha causato feriti. L’allerta arancione è in vigore su tutta la Lombardia da questa mattina, 26 febbraio, alle 6 e, secondo quanto diramato dalla protezione civile, dovrebbe terminare alle 21 di questa sera.

Come si legge in una nota: “Un nucleo di aria gelida in quota pilotato da una depressione centrata sul Nord Europa, valicherà le Alpi” portando a “un'intensificazione del vento a tutte le quote e un drastico calo termico in montagna”. In pianura il vento sta soffiando con medie dai 20 ai 40 chilometri orari, in alcune zone però si è superata questa stima, arrivando anche a 50 chilometri orari. Come spiegato, le raffiche sono localmente e temporaneamente comprese tra i 50 e i 70 chilometri orari, in alcuni punti potranno arrivare fino ai 90 km orari. La protezione civile ha inoltre fatto sapere che in montagna, nella fase acuta, caleranno le temperature e si potranno anche avere piogge e nevicate sparse su Alpi, Prealpi e Alta Pianura. La neve potrebbe fare la sua comparsa anche attorno ai 500/800 metri. Domani la situazione dovrebbe migliorare e sul capoluogo milanese dovrebbe splendere il sole.

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?