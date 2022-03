Milano, barbiere egiziano accoltellato dal dipendente iracheno

Lite finita nel sangue in un negozio di barberia di Milano, dove il titolare è stato accoltellato da un suo dipendente durante l'orario di lavoro. Tutto è accaduto domenica pomeriggio attorno alle 17.30 in via Padova, periferia orientale della città. È la zona più multietnica di Milano, spesso teatro di violenza e di aggressioni. Il titolare del negozio è un 56enne egiziano mentre il suo collaboratore è un 29enne iracheno, che ora si trova in stato di fermo.

La chiamata al 112 è arrivata alle 17.36 e lo scenario che si sono trovati davanti gli uomini del soccorso è stato spaventoso. L'uomo si trovava riverso in una pozza di sangue, raggiunto da ben quattro coltellate al fianco, alla testa alla mano. Il barbiere è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano ma, una volta visitato, i medici l'hanno dichiarato non in pericolo di vita, per quanto le sue condizioni siano gravi.

Al momento del loro arrivo sul posto, la polizia ha visto il dipendente fuggire lungo via Andrea Costa. Gli agenti, che si erano recato in via Padova con diverse volanti, si sono posti all'inseguimento dell'uomo che aveva ancora il coltello con sé. È stato raggiunto dai poliziotti qualche centinaio di metri più avanti rispetto al negozio dove si è consumato il crimine ed è stato accompagnato in Questura. L'accusa nei suoi confronti è tentato omicidio. Il suo titolare, invece, si trova ancora ricoverato all'ospedale Niguarda.

Ancora non sono chiare le ragioni che hanno spinto il ragazzo iracheno ad aggredire brutalmente il suo datore di lavoro. Al momento l'unico movente è quello di una lite finita male ma mancano le conferme. Intanto, la polizia ha sequestrato il locale di via Padova per effettuare la ricostruzione dei fatti e gli inquirenti stanno cercando testimonianze per avere un quadro più completo possibile della situazione.

Sabato scorso, non troppo lontano dal negozio di barbiere di viale Padova, due giovani sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzi che loro hanno descritto di origine nordafricana in zona Città Studi. Uno di loro è stato raggiunto da diverse coltellate mentre l'altro da diversi calci e pugni.