Valanga di euro per gli immigrati: "Ecco la sinistra anti-italiana"

Il Celav, Centro di Mediazione al Lavoro di Milano, è una struttura che nasce per avvicinare la domanda e l'offerta in ambito lavorativo. È un progetto del comune di Milano nato per cercare di ridurre la quota disoccupazionale della città, aiutando i cittadini nell'inserimento lavorativo. L'obiettivo è nobile ma le modalità con le quali vengono erogate le borse di lavoro ha fatto infuriare la Lega e Silvia Sardone, che in Consiglio comunale hanno avanzato un'interrogazione per capire quali siano i criteri di assegnazione delle stesse, dal momento che il 51% dei beneficiari risulta essere straniero.

" Borse di lavoro agli stranieri: italiani scavalcati "

" Dal 2018 al marzo del 2021, su 3.060 persone che hanno beneficiato delle borse lavoro erogate dal Celav 1.575 sono straniere: praticamente il 51%, una percentuale enorme se si considera che a Milano gli immigrati sono circa il 20% della popolazione ", sottolinea Silvia Sardone evidenziando un evidente squilibrio sfavorevole agli italiani. Ma l'analisi dell'eurodeputata e consigliere del Comune di Milano va anche oltre, proprio a mettere in luce la volontà di destinare maggiori risorse alla quota di popolazione straniera: " Nello stesso periodo sono stati spesi 650.000 euro per gli ospiti dei centri d'accoglienza Sprar ".

Da questi dati, Silvia Sardone ha tratto le sue conclusioni: " La sinistra sempre più anti-italiana ha molto ben chiare le sue priorità per Milano: dare la precedenza sempre agli stranieri, e questo è inaccettabile ". Nel suo intervento, Silvia Sardone ci tiene a specificare che il suo non è razzismo: " Gli italiani a Milano non possono continuare a vedersi sistematicamente scavalcati da chi è arrivato nel nostro Paese da poco tempo: non è razzismo, è semplice buonsenso di cui però non sono forniti Pd e compagni ".

I numeri

Dopo aver ricevuto la risposta chiesta, Silvia Sardone è entrata nello specifico nella sua nota, rendendo noti quanti italiani e quanti stranieri siano tra i beneficiari delle borse di lavoro Celav negli ultimi anni. " Nel 2018 sono stati attivati 1.629 tirocini a favore di 1.129 persone (628 stranieri e 501 italiani) e sono stati spesi 331.000 euro per gli immigrati degli Sprar ", informa Silvia Sardone, che poi snocciola anche i numeri dell'anno successivo: " Nel 2019 1.447 tirocini a favore di 1.019 persone (444 stranieri e 575 italiani) e 229.000 euro per gli Sprar ". L'eurodeputata poi continua: " Nel 2020 949 tirocini per 627 persone (345 stranieri e 282 italiani) e 100.000 euro per gli Sprar ". Nell'anno in corso, considerando solo il primo trimestre operativo, " 299 tirocini per 285 persone (158 stranieri e 127 italiani) ".

" Italiani cittadini di serie B "