Milano chiude il forno crematorio di Lambrate: "Troppe vittime"

Fino a giovedì 30 aprile sarà chiuso il polo crematorio di Lambrate: questa la decisione presa dal Comune di Milano, la cui ordinanza recepisce le indicazioni del Ministero della Salute legate all'emergenza Coronavirus per quanto riguarda il settore funebre, cimiteriale e di cremazione. Una scelta davvero drammatica, forzata dall'incremento del numero dei decessi: nel trimestre gennaio-marzo i deceduti milanesi sono stati 4.459 nel 2020, 3.888 nel 2019 e 3.929 nel 2018; solamente nel mese di marzo sono stati 2.155, mentre erano stati 1.224 nel 2019 e 1.206 nel 2018.

La nuova disposizione supera la precedente ordinanza: l'interruzione è stata estesa anche ai residenti " a causa dell'aumento costante e progressivo dei defunti in attesa di cremazione che, attualmente, si attesta intorno ai 20 giorni ma che, in caso di superamento di questa soglia, potrebbe causare criticità di carattere igienico-sanitario ". Palazzo Marino ha fatto sapere che, al fine di agevolare le famiglie, sarà possibile inumare i propri cari " senza costi o procedere alla loro tumulazione in colombaro con il solo pagamento delle tariffe di concessione del manufatto ". Ai familiari di coloro che hanno perso la vita in ospedale o nelle strutture socio-assistenziali è stato comunicato che si dovrà " dare disposizioni per la salma entro tre giorni dalla data del decesso, in caso contrario l'Amministrazione procederà d'ufficio all'inumazione ".

"Mai vista una cosa così"

Roberta Cocco ha confermato che i dati dimostrano l'aumento dei decessi anche per la città di Milano: " I mesi di gennaio e febbraio e la prima metà di marzo sono in linea con gli anni precedenti ma, a partire dalla seconda metà di marzo, abbiamo osservato un incremento notevole, anche a causa dei decessi più che raddoppiati tra gli ospiti delle Rsa cittadine e nelle abitazioni private ". L'assessore ai Servizi Civici ha spiegato che la chiusura dell'impianto di Lambrate è stato forzato poiché gli incrementi " hanno saturato la capacità del crematorio ". Ai dipendenti del settore fenubri e cimiteriali è andato il ringraziamento dell'Amministrazione per il " lavoro senza sosta " che stanno svolgendo " con un altissimo senso di responsabilità per garantire lo svolgimento di tutte le attività necessarie ".

Riccardo Ganzleri, titolare di un'impresa del settore, ha raccontato che questa situazione " ha un impatto devastante sui congiunti ". L'alternativa all'inumazione è la ricerca di un altro impianto: " Trecate, che è già saturo per gli arrivi da Bergamo, nonostante abbiano aggiunto due capannoni, Mantova, Albosaggia, in provincia di Sondrio Domodossola, Brà e così finché non si trova un posto ". Come riportato da Avvenire, un altro titolare ha spiegato che nel corridoio del Centro Girola " c'erano cinque persone decedute, per le quali si prospettavano tempi di una settimana ". E in tutto ciò ci sono nipoti " che stanno impazzendo per far portare via la loro nonna ". Nicola Gammone, un altro collega, ha ammesso: " Noi ne vediamo tante, ma una cosa così mai l'avevamo vista ".

