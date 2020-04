Il Niguarda chiude una delle 5 terapie intensive: medici e infermieri festeggiano

Si potrebbe proprio chiamare miracolo a Milano quello avvenuto nella giornata di oggi, domenica 19 aprile. Si tratta infatti della chiusura di una delle cinque nuove terapie intensive dell’ospedale Niguarda, aperte nel corso degli ultimi due mesi, per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Postato su Facebook il video dei festeggiamenti

L'Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda su Facebook ha diffuso un video in cui si vedono medici, infermieri e operatori festeggiare per la prima buona notizia. Questo è uno dei primi provvedimenti dopo la flessione di ricoveri registrati negli ultimi giorni in tutta la Lombardia, “un piccolo ma importantissimo passo” come è stato definito. I letti sono finalmente vuoti e i macchinari sono stati spenti. L’ospedale di Milano è stato fin dall’inizio dell’emergenza in prima linea nella battaglia contro il Covid-19. Finalmente una delle cinque nuove terapie intensive è stata chiusa. Al momento non servirà più. O almeno, non servirà più per il coronavirus. Verrà sanificata e riutilizzata per altri malati.

Milano respira

Dalla pagina Facebook dell’ospedale si apprende la bella notizia. “L’emergenza non è terminata e non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Ma una prima buona notizia c’è. Il calo degli ultimi giorni di nuovi pazienti positivi ci ha permesso di chiudere una delle 5 terapie intensive che in questi due mesi abbiamo dovuto aprire per l’assistenza dei malati covid. Ventisette posti letto che fino a pochi giorni fa avevano accolto pazienti in condizioni gravissime a causa del virus, sono ormai vuoti” si legge nel post che accompagna il video. Come spiegato, il reparto adesso dovrà essere riorganizzato e sanificato per poter ripartire ed essere destinato a pazienti con altre patologie.

Tanti i commenti e le condivisioni

Infine nel post si legge il ringraziamento a tutti coloro che negli ultimi 50 giorni hanno lavorato senza sosta, con tantissima dedizione, professionalità, responsabilità e sensibilità. Tanti i commenti, accompagnati da cuori e pollici alzati in senso di vittoria, soprattutto di chi ha voluto esprimere la sua gioia e i suoi complimenti a tutti gli operatori sanitari. Le condivisioni sono state ben 450. Nel video diffuso sulla pagina Facebook dell'ospedale milanese si vedono festeggiare medici, infermieri e operatori in reparto. Una piccola festa che vuole e deve essere condivisa con l’Italia intera.

