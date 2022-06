Milano Convention Centre diventa Allianz MiCo

Il Gruppo assicurativo e finanziario Allianz ha siglato con Fiera Milano Congressi un accordo per l’acquisizione dei naming right del centro congressi di Piazzale Carlo Magno, che da oggi è rinominato Allianz MiCo.

La nuova partnership conferisce a MiCo-Milano Convention Centre, il più grande centro congressi d’Europa con 65 sale e 50mila metri quadri di spazi espositivi, una ancor maggiore attrattività internazionale grazie alla forza del brand Allianz, primo marchio assicurativo tra i gruppi che operano a livello globale.

Il nuovo nome Allianz MiCo è stato svelato in occasione della Convention di Allianz Bank Financial Advisors con la propria rete di oltre duemila consulenti finanziari nel centro congressi, con l’apposizione della prima insegna sull’edificio noto come la “cometa” argentea di Mario Bellini.

“Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership con Allianz, gruppo tra i leader mondiali in campo assicurativo e finanziario e una tra le più importanti realtà del settore in Italia. Condividiamo la vocazione all’innovazione, la ricerca di servizi e soluzioni su misura per i clienti, l’attenzione alle persone, al loro benessere e salute, la sostenibilità, il rigore e l’efficienza gestionale - commenta l'ad e direttore generale di Fiera Milano Luca Palermo -. Questa partnership valorizza ulteriormente il posizionamento di Milano come meta congressuale e turistica europea e l’impatto economico del “turismo d’affari” legato ai grandi eventi convegnistici. Il nuovo nome Allianz MiCo pone oggi solide basi per rispondere in modo potente ed efficace alle nuove sfide poste dai continui cambiamenti dei mercati internazionali”.

Sottolinea Maurizio Devescovi, direttore generale di Allianz: "Siamo lieti di confermare con Allianz MiCo il nostro impegno per la città di Milano, sostenuto da importanti investimenti e partnership che ci vedono protagonisti di numerose iniziative a carattere sociale, sportivo e culturale, per sostenere la comunità nella quale operiamo, in un'ottica di corporate citizenship, come Impresa connessa con il contesto economico della città e del Paese. Grazie a questa nuova partnership con il Gruppo Fiera Milano, da oggi Allianz MiCo sarà sempre più una sede congressuale ambasciatrice di modernità, di dinamismo e di attrattività internazionale, caratteristiche che Milano sa esprimere ai massimi livelli".