Filobus inchioda e i passeggeri volano a terra

Momenti di panico tra i passeggeri di un filobus a Milano, intorno alle 9.30. Secondo quanto è emerso dalle prime ricostruzioni e dai racconti, il mezzo della linea 93 stava percorrendo la rotatoria che si trova tra Piazzale Cuoco e via Carabelli, quando, uno scooter con a bordo un ragazzo, lo avrebbe sorpassato sulla sinistra per poi svoltare repentinamente a destra tagliando la strada al mezzo pubblico.

Il guidatore dell'Atm, accortosi della manovra azzardata del motociclista, non ha potuto fare altro che inchiodare bruscamente il mezzo per evitare l'impatto, causando il violento balzo in avanti dei passeggeri e la caduta a terra di alcuni di essi. Immediatamente è stato chiamato aiuto e sul posto sono accorsi i soccorsi. Sei persone, tra cui due bambini di 3 e 5 anni, due donne di 35 e 43 anni e due anziani di 78 e 82 anni, sono state trasportate nei vari pronto soccorso del San Paolo, Fatebenefratelli e Città studi. Nonostante abbiano riportato alcune ferite le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Gli agenti, dopo aver esaminato l'area per capire meglio la dinamica dell'incidente, hanno riaperto la circolazione, rimasta bloccata anche da alcuni curiosi.