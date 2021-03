Presidio anti degrado della Lega: il blitz violento dei centri sociali

È di ieri la denuncia di Silvia Sardone dell'ennesima rissa avvenuta in viale Molise a Milano, estrema periferia est della metropoli, in una zona con altissima presenza di extracomunitari e migranti irregolari che spesso vivono di espedienti. Il bilancio è stato di tre persone accoltellate e di tanta paura nel quartiere. Quest'area è ormai sotto scacco da parte dei malviventi a ogni ora del giorno e della notte. Quest'oggi Silvia Sardone e altri esponenti della Lega si sono dati appuntamento proprio in viale Molise, davanti alla palazzina Liberty occupata da un centinaio di immigrati. Ed è subito salita la tensione con i militanti di Macao, come racconta l'europarlamentare in un post su Facebook, corredato di foto.

" Oggi durante il nostro presidio in Viale Molise, davanti alle palazzine Liberty occupate da immigrati, i militanti del centro sociale Macao prima ci hanno insultati pesantemente e poi hanno cercato di aggredirci fisicamente. Noi eravamo lì per chiedere al Comune di sgomberare questi edifici dopo la violenta rissa tra immigrati dell’altra notte ", hanno spiegato Silvia Sardone e Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega. In viale Molise ha il suo centro operativo anche il centro sociale Macao, uno dei più attivi di Milano, che da diversi anni fa base in una palazzina di proprietà del Comune di Milano, dopo essere stato sgomberato prima da Torre Galfa e poi da Palazzo Citterio. E sono stati proprio gli attivisti del centro sociale a scatenarsi contro la Lega durante il presidio pacifico.

" Qui dormono oltre un centinaio di immigrati irregolari, molti dei quali delinquenti. Non è accettabile che il Comune lasci queste strutture in queste condizioni, consentendo a centri sociali e clandestini di occuparle in totale libertà ", hanno proseguito i due esponenti della Lega. La situazione oltre la prima cerchia del centro storico di Milano è preoccupante. I cittadini sono stanchi di subire la delinquenza e il comportamento out of law di molti immigrati irregolari che si arrangiano per sopravvivere. " I centri sociali contano sulla benevolenza del Comune che vorrebbe regolarizzare, in maniera scandalosa, la loro presenza in quello stabile. Sanno che la Lega si oppone ai loro abusi e illeciti. Per questo oggi hanno cercato di aggredirci, dopo insulti di ogni tipo ", ha denunciato Silvia Sardone.