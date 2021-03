"Stranieri non pagano multe". La denuncia choc: "Perché loro la fanno franca?"

La Lega non ci sta e denuncia a gran voce un buco da oltre 10 milioni di euro nelle casse del Comune di Milano che sarebbe stato provocato, tra il 2019 e il 2020, dalla mancata riscossione delle multe elevate alle automobili con targhe straniere. " Siamo alla solite, i furbetti che vengono da fuori confine sanno che il sistema di riscossione di Palazzo Marino fa acqua da tutte le parti e giocano a fregare Milano ", è il commento che arriva da Silvia Sardone. L'europarlamentare e consigliere comunale del Carroccio aveva presentato un'interrogazione sul tema, considerando che i conducenti di veicoli stranieri - in caso di multa - devono provvedere a pagare immediatamente all'agente accertatore la sanzione pecuniaria.

Le multe non pagate

Al sindaco Giuseppe Sala e all'assessore competente è stato dunque chiesto di sapere con precisione a quanto ammonta la cifra totale di contravvenzioni non pagate da conducenti a bordo di auto con targa straniera e quali contromisure sono state adottate per recuperare tali somme. Per recupare le sanzioni pecuniarie relative alle violazioni commesse dai veicoli con targa estera, si risponde, " da più esercizi finanziari è stato affidato a seguito di gara pubblica ad una società esterna il servizio di ricerca dei trasgressori residenti all'estero e di notifica degli stessi ". Nel 2019 sono state poco più di 202mila le violazioni affidate alla società esterna per la notifica all'estero, di cui 52mila non pagate (il totale incassato è di circa 6 milioni, mentre quello non incassato ammonta a quasi 5 milioni); nel 2020 invece le violazioni non pagate sono salite a oltre 75mila, per questo il totale non incassato ha sfiorato i 6 milioni di euro.

La denuncia