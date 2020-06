Da Milano a Palermo e Catania, ripartiti i voli giornalieri Alitalia

Sono decollati questa mattina alle 8.50 per Palermo e alle 9 per Catania i primi voli diretti giornalieri verso i due aeroporti siciliani operati da Alitalia che ha ripreso i collegamenti da Milano Malpensa per la Sicilia.

Dall'isola, il volo Catania-Milano è previsto tutti i giorni alle ore 12.40, mentre il collegamento diretto Palermo-Milano parte alle ore 12.30. E sono tornati a decollare anche i voli della continuità territoriale per la sardegna: Milano-Alghero e Milano-Olbia.

Con la ripresa di queste rotte, sono sette le destinazioni servite da Milano con voli diretti Alitalia: Roma, Bari, Catania, Palermo, Cagliari, Alghero e Olbia. Tutti i collegamenti vengono effettuati con capienza degli aerei contingentata, al fine di rispettare le attuali disposizioni di legge sul mantenimento del distanziamento minimo.