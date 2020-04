Milano prova a ripartire: riaperti i cantieri della M4

Dopo lo stop di due settimane, riprendono i lavori della nuova linea della metropolitana di Milano. " È caduto lo stop ai lavori pubblici quindi con estrema prudenza riapriremo alcuni cantieri a partire dall'M4 ", ha annunciato il sindaco di Beppe Sala nel video messaggio quotidiano su Facebook ai cittadini.

Milano comincia così a ripartire e lo farà in totale sicurezza. Agli operai che tornarenno al lavoro verrà misurata la temperatura corporea al mattino, all'ingresso in cantiere, e all'ora di pranzo. " Avranno adeguati dispositivi di protezione - ha aggiunto Sala -, mascherine, guanti. E saranno tenuti a distanza l'uno dall'altro ". Inoltre, ci sarà una distribuzione "massiva" di disinfettanti e la pulizia periodica degli ambienti di lavoro.

La decisione di riaprire i cantieri della nuova linea della metropolitana era stata anticipata in mattinata dalle ditte che si occupano del progetto. Salini Impregilo e Astaldi " insieme al Comune, a Società M4 e agli altri operatori coinvolti nel progetto, hanno riattivato tutti i necessari protocolli per far operare i lavoratori nella massima sicurezza e attenzione alla salute, proseguendo un cantiere strategico per la mobilità sostenibile della città ". Tornano a riattivarsi i cantieri su tutte e tre le tratte (Est, Ovest e Centro) e le talpe meccaniche saranno riaccese la settimana prossima.

In questa fase, viene spiegato, saranno presenti nel cantiere circa 200 tra operai, dipendenti e dirigenti che dovranno cercare di recuperare le due settimane di stallo per arrivare all'inaugurazione della prima tratta a fine gennaio 2021. I lavori erano stati interrotti in ottemperanza a quanto previsto dall'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 21 marzo 2020 per contrastare la diffusione del Covid-19, che richiedeva la chiusura di tutte le attività a partire dal 22 marzo per 10 giorni e quindi fino al 5 aprile. Resta invece in vigore il Dpcm del 22 marzo (prorogato poi il 1° aprile) che ammette le attività edili relative alle infrastrutture purché siano attuate procedure organizzative, controlli, DPI e modalità di lavoro che mirano a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire qualsiasi forma di contagio.