A Milano come alle Hawaii: quattro giorni di atmosfere polinesiane

A Milano, Piazza Città di Lombardia, la piazza coperta più grande d’Europa con i suoi 3800 mq, accoglie da giovedì 12 a domenica 15 maggio 2022 il Polynesian & Pacific Festival alla sua prima edizione.

Il Festival è dedicato alla Polinesia e alle Isole Hawaii ormai famose per il cibo e il lifestyle che hanno contribuito a rendere questi luoghi paradisiaci.

Alle pittoresche atmosfere dell’Oceano Pacifico si unisce l’enebriante profumo dei fiori di Ibisco e l’omaggio di “Arte del Vino” e “Tu Viaggi” – in collaborazione con Naar Tour Operator, Ente del Turismo Australia ed Ente del Turismo Tahiti e le sue Isole. Isole da sogno, come Bora Bora, Rarotonga, Waikiki, dalla sabbia bianca e dal mare di un turchese trasparente.

Non mancheranno cibi e sapori tipici, crudités di pesce, sushi, takoyaki, tacos, hamburger, e il poke (tipico piatto hawaiano). Ma anche cocktail e drink per dissetarsi. Sarà possibile inoltre partecipare ai workshop by Mana Tahiti per imparare l’arte della composizione floreale e scoprire e far proprio il fashion style del Pacifico con accessori e capi di abbigliamento di tessuti delle Isole Hawaii e della Polinesia Francese e moda mare nel pieno della sostenibilità con indumenti ottenuti riciclando gli scarti inutilizzati delle reti da pesca.

Allieteranno il tutto le musiche e i balli polinesiani, dj set e concerti dedicati all’hula e ai suoni dell’ukulele che avvolgono e fanno ballare grandi e piccini. Poi gli sport tradizionali, con attività dedicate al surf che è simbolo dell’Oceano Pacifico.

Per finire sarà anche possibile immortalarsi, scattando selfie tra i fondali con paesaggi suggestivi da postare sulla pagina di Arte del Vino, lo scatto che prenderà più like potrà vincere i premi messi in palio da Pororoca, Atelier Hinano Polinesia e Pleasures Skate Shop.