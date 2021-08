Milano, al via la raccolta fondi per il restauro della guglia del Duomo

La Banca Intesa Sanpaolo promuove una grande raccolta fondi che avrà come obiettivo il restauro della guglia maggiore del Duomo di Milano. Si tratta della più importante, quella che sostiene la Madonnina, simbolo della città meneghina dal 1774. In un momento certo non facile a causa della pandemia, la Banca va a ricoprire il ruolo di abilitatore all'esigenza della Veneranda Fabbrica di lanciare una campagna donazioni dedicata a questo importante intervento di restauro. Questa, arrivata alla sua fase finale, è l’opera più impegnativa condotta negli ultimi 15 anni.

L'étoile balla per Milano

Come spiegato da Intesa Sanpaolo in un comunicato, consiste nel restauro della base della guglia stessa, ovvero della struttura interna al tiburio che fornisce un sostegno alla Madonnina. Sono due le iniziative che sono state avviate dalla Banca. La prima è lo spettacolo, il cui ricavato andrà al progetto di restauro, "L'Opera Meravigliosa. Roberto Bolle per il Duomo di Milano" che vede come protagonista il ballerino di fama internazionale Roberto Bolle con cui Intesa Sanpaolo collabora in via continuativa.

La serata si svolgerà martedì 7 settembre alle ore 21 e andrà a chiudere la nona edizione di Estate Sforzesca, la rassegna di spettacolo del Comune di Milano che si svolge nel Cortile delle Armi del Castello. Vi sarà una performance dal vivo e un video in cui l’étoile ripercorrerà la storia del Duomo di Milano. La seconda iniziativa è invece il lancio di una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma della Banca stessa, For Funding, con l’obiettivo di raccogliere 500mila euro, consentendo così a chiunque volesse di partecipare attraverso una donazione al progetto di restauro. In tre anni la piattaforma ha raccolto più di 18 milioni di euro arrivati da oltre 62mila donatori. For Funding è oggi tra le principali piattaforme di crowdfunding per il non profit in Italia. La piattaforma è completamente gratuita sia per chi dona sia per chi riceve, e opera in piena sicurezza, garantita dalle infrastrutture tecnologiche della Banca.

La raccolta fondi in un momento difficile

Mons. Gianantonio Borgonovo, arciprete del Duomo di Milano e direttore del Museo del Duomo, ha spiegato che "quando il maestro Roberto Bolle, alcune settimane fa, ha visitato il Museo del Duomo, è immediatamente nata l'idea di costruire insieme con lui un evento, per amplificare l'appello della Veneranda Fabbrica a continuare a sostenere i restauri della Cattedrale e per far conoscere lo straordinario patrimonio storico-artistico racchiuso nella sua storia. Nella suggestiva cornice vespertina del 7 settembre al Castello Sforzesco, sarà proiettato un video con il maestro Bolle, che percorrerà le sale del Museo per giungere fino alle Terrazze, ai piedi della Madonnina. In esso si coglierà quell'afflato che è non soltanto sentimento di una comunità stretta al proprio simbolo, ma respiro di una città che cammina nella storia e che non teme di misurarsi con lo scorrere del tempo. Grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, questo evento è stato possibile e il mio auspicio è che tale iniziativa possa contribuire a valorizzare ulteriormente anche il compito della Fabbrica, facendosi preziosa occasione di racconto".