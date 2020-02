Milano, sparite tremila attività italiane. Ed è boom di negozi etnici

Milano si svuota di imprenditoria meneghina e italiana e si riempie, invece, di quella straniera. Sì, perché negli ultimi due anni sotto la Madonnina hanno tirato giù la serranda (per sempre) la bellezza di 3.555 attività di imprenditori nostrani, a vantaggio di quelli immigrati: da ventiquattro mesi a questa parte, infatti, a fronte delle oltre 3.500 chiusure nostrane, sono 1.583 quelli etnici aperti sotto gestione di stranieri.

A denunciare i numeri preoccupanti è Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega, che ha presentato un'interrogazione a Palazzo Marino, incalzando il sindaco Beppe Sala e la giunta di centrosinistra guidata dal Partito Democratico:

"Per rendersi conto dello squilibrio, oltre a leggere questi numeri che mi sono stati forniti dall'amministrazione comunale in risposta a una mia interrogazione, basta farsi un giro per le strade delle periferie di Milano" , affonda il colpo l'esponente del Carroccio.

Dunque, la leghista aggiunge: "In via Padova ci sono minimarket, negozi d'abbigliamento, ristoranti e persino parrucchieri stranieri, discorso identico a San Siro, Corvetto, Giambellino, dove anche la popolazione residente e le scuole sono a maggioranza extracomunitaria. Credo che il Comune, a fronte di questa morìa di negozi italiani, tra cui anche diverse attività con una bella storia alle spalle, debba intervenire per fermare l'emorragia, invece noto sempre regole e regolette utili solo a far chiudere gli esercizi" .

Che il capoluogo lombardo ormai pulluli di minimarket etnici è cosa nota, così come è noto il fatto che questi ultimi siano tutto fuorché soliti a rispettare gli gli orari di chiusura e le leggi in materia di somministrazione di alcolici, causando degrado e insicurezza tra gli abitanti dei quartieri che se li vedono spuntare sotto casa come funghi.

"Perché il Comune tollera il proliferare di negozi etnici che spesso e volentieri presentano diverse irregolarità, anche dal punto di vista igienico-sanitario, mentre continua a stangare i commercianti italiani arrivando anche a multarli per un tavolino fuori posto di due centimetri? È la solita politica dei due pesi e delle due misure tanto cara alla sinistra" , chiosa infine la Sardone.