Cerca un dito "perso" dall'amico ladro: era in ricicleria

Una macabra scoperta è stata fatta nella mattinata di ieri a Milano dove, tra le foglie cadute a terra, è stato trovato un dito tranciato con tanto di anello infilato. Verso le 13 di ieri, mercoledì 26 gennaio, un vigilante dello spazio in piazzale delle Milizie ha chiamato il 112 per chiedere un intervento. Poco prima l’uomo aveva bloccato una persona che stava rovistando davanti all’entrata della ricicleria Amsa, tra il fogliame che si trovava a terra. Alla domanda del vigilante su cosa stesse cercando, lo sconosciuto aveva risposto con tutta tranquillità: "Il dito di un amico con un anello". E infatti in mattinata è stato proprio ritrovato un dito umano tranciato, ma ancora con l’anello infilato.

Il ritrovamento

Gli agenti giunti sul posto si sono occupati di sequestrare il dito umano ritrovato in mezzo alle foglie. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento anche grazie alle immagini riprese nei video registrati dalle telecamere del sistema di sorveglianza presente, alle 20 della sera precedente al ritrovamento, un'auto si era fermata nello stesso punto e dalla vettura erano scesi due uomini, probabilmente ladri che volevano mettere a segno un furto, che hanno poi scavalcato la recinzione della ricicleria. Quando la guardia era però arrivata, la coppia era fuggita. Nella fuga uno dei due avrebbe perso il dito mentre stava cercando di scavalcare il cancello. Il dito è rimasto probabilmente incastrato proprio a causa dell'anello che indossava. A essere state ritrovate sono esattamente due falangi dell'anulare destro, di cui adesso si cercherà il legittimo proprietario, attraverso l'analisi delle impronte digitali.

Il dito tranciato durante la fuga

Lo sconosciuto bloccato dal vigilante la mattina dopo era riuscito a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, anche perché vi era un’altra persona che lo aspettava in macchina. Infatti, quando la polizia è arrivata la vettura con a bordo i due uomini si era già allontanata, facendo perdere le proprie tracce. Il dito, o meglio le prime due falangi di un anulare destro, è stato portato all'istituto di medicina legale di piazzale Gorini a Milano, in zona città studi, dove sono ubicate le facoltà scientifiche dell'Università degli Studi di Milano. Qualcuno magari si presenterà per poterlo riavere. In ogni caso, adesso sarà compito dei medici e degli agenti analizzare l’oggetto ritrovato, nella speranza di individuare il legittimo proprietario, che probabilmente è il ladro che insieme al suo complice aveva tentato il furto finito molto male.

