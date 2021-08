Monopattini fuori controllo. Ieri altri due incidenti in corso Buenos Aires

Nuovo incidente causato da una persona in monopattino sulla ciclabile di corso Buenos Aires. Lo comunica Deborah Dell'Acqua, candidata nel Municipio 7 per Fdi e collaboratrice del coordinatore cittadino Stefano Maullu: «Ennesimo incidente con feriti sulla pista ciclabile di corso Buenos Aires, proprio davanti alla sede di Fratelli d'Italia».

Continua Dell'Acqua: «Protagonisti dell'episodio, un fattorino che stava scaricando merce per un negozio del corso e un ragazzo in monopattino che lo ha investito. Ad avere la peggio è stato il secondo che si è procurato una lieve ferita al piede medicata dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, senza che fosse necessario il ricovero. Anche questa volta è andata bene, ma il rischio che prima o poi accada qualche cosa di grave permarrà fino a quando Sala e i suoi insisteranno a mantenere attive ciclabili realizzate senza senso come questa».

Interviene il consigliere comunale di Fdi, Riccardo De Corato, che segnala un altro incidente, sempre ieri: «Secondo i dati Areu, in poco più di un anno, dal primo giugno 2020 ad oggi, si sono verificati 615 incidenti in monopattino, una media di quasi due al giorno. L'ultimo questo pomeriggio (ieri, ndr) tra un monopattinista e un'automobile attorno alle 15.20 in corso Buenos Aires dove poche ore prima se n'era verificato un altro che ha coinvolto sempre questo mezzo green. In entrambi i casi si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza. A questi vanno poi aggiunti i numeri di coloro che dopo un sinistro non chiamano i soccorsi o si recano in autonomia all'ospedale». De Corato si rivolge all'Amministrazione: «Menomale che per l'assessore Granelli il corso, che lui ha definito come autostrada, è stato migliorato dalla realizzazione della pista ciclabile. Tracciato realizzato con un po' di vernice, oggetto di innumerevoli critiche per la sua insicurezza e in continua correzione. Questi incidenti confermano come ormai la situazione, tra le insicure piste ciclabili realizzate da questa giunta e le migliaia di monopattini circolanti in città, sia sfuggita di mano. Inevitabile ribadire l'importanza di rendere obbligatori casco, targa e assicurazione per chi utilizza questi mezzi».

Proprio in questi giorni sulla contestata pista di Buenos Aires sono cominciati i lavori per metterla in sicurezza con una barriera in cemento.