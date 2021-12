Per Moratti un ponte nella comunità di San Patrignano

Letizia Moratti non c'era. Dopo quasi un anno di lavoro a Palazzo Lombardia, ha preferito «staccare» dagli impegni istituzionali, in queste ore all'insegna della mondanità e della cultura, e ha scelto di trascorrere questo «ponte» di Sant'Ambrogio in uno dei luoghi che le sono più cari: San Patrignano.

Sono trascorsi undici mesi ormai, dal ritorno all'impegno istituzionale della ex sindaco di Milano. L'8 gennaio 2021 Moratti è stata nominata vicepresidente della Regione, praticamente a dieci anni di distanza dalla sua esperienza a Palazzo Marino.

In questi mesi, Moratti è sempre rimasta in prima linea, prima nella gestione dell'emergenza sanitaria Covid, anche con passaggi delicati come il braccio di ferro con il governo (allora presieduto da Giuseppe Conte) sul passaggio da zona arancione a zona gialla, poi nella organizzazione - con Guido Bertolaso - della campagna vaccinale, con risultati molto positivi. Nel frattempo ha lavorato al ritorno alla normalità degli ospedali, alle prese con una enorme mole di «arretrato». Ora, per lei, un veloce ritorno alla comunità che sostiene da moltissimi anni. «Nelle scorse ore - ha scritto ieri - ho deciso di non partecipare alla "prima" della Scala dove andrà in scena Macbeth. In questi giorni - ha aggiunto - sono infatti impegnata a San Patrignano, da cui ero lontana da qualche tempo. Alla mondanità, seppur in un'occasione di alto profilo culturale, ho preferito vivere questo "ponte" dedicando queste mie giornate ai ragazzi della comunità di recupero». «Auguro a tutti - ha concluso - un momento di serenità e riposo».

E anche Ornella Vanoni, cantante amatissima a Milano, ieri ha dovuto rinunciare alla Prima, bloccata a casa in seguito a una caduta. «Durante il viaggio in treno - ha raccontato - per accarezzare un dolce Golden Retriever, sono caduta...». «Tanto dolore, ma sono a casa. Sono dispiaciuta di non poter partecipare alla serata inaugurale al Teatro alla Scala».