Morto sulla Grigna il nipote di Messina Denaro

Che era morto sulla Grigna settentrionale, in zona Bocchetta di Prada, nel Lecchese, si è saputo già qualche ora dopo la tragedia, avvenuta domenica intorno alle 14.30. Quel che si ignorava ed è emerso ieri grazie al quotidiano «La Repubblica» - ampliando così la visibilità della notizia della sua morte prematura - è che l'escursionista 37enne rimasto vittima dell'incidente e da poco trasferitosi nel Milanese, ad Albairate, per parte di madre era nipote del super latitante di Cosa Nostra considerato tra i ricercati più pericolosi al mondo, Matteo Messina Denaro.

Gaspare Allegra, avvocato, 37 anni, è scivolato per oltre trecento metri in un canalone di neve gelata davanti al fratello di due anni più giovane, Francesco che non ha potuto che assistere impotente e disperato a quanto stava accadendo.

Incurante della zona rossa contro la diffusione del coronavirus - che in teoria non avrebbe dovuto permettergli di avventurarsi in un'altra provincia per ragioni del tutto estranee a quelle strettamente consentite - Allegra, ormai senza vita, è stato ritrovato dai soccorritori dell'elisoccorso di Areu di Como due ore dopo l'incidente. Le ricerche infatti, nonostante l'impiego anche di una quindicina di tecnici del soccorso speleologico, sono state complesse perché in un primo tempo si era creduto che l'uomo fosse finito nel corso d'acqua in fondo a un crepaccio.

Sembra che il giovane avvocato non fosse attrezzato per quella escursione e che indossasse scarponcini da trekking del tutto inadatti alla neve ghiacciata che di solito richiede almeno l'utilizzo di ramponcini. Dopo aver recuperato il cadavere, i soccorritori hanno dovuto occuparsi del fratello della vittima, che era illeso ma chiaramente in stato di forte choc, fermo ad attenderli a 1600 metri di altezza.

I genitori del 37enne sono Rosario Allegra (morto per un aneurisma cerebrale mentre era detenuto al 41 bis nel carcere di Terni) e Giovanna Messina Denaro, sorella appunto di Matteo e originaria come lui di Castelvetrano, in provincia di Trapani.

Come lo zio, Gaspare Allegra era finito in inchieste antimafia per la gestione di scommesse clandestine online e il suo nome era tra quelli nei fascicoli dell'indagine «Anno Zero» sugli affiliati ai clan trapanesi.