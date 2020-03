Mtm porta sul video gli spettacoli storici "In tre mesi bruciamo tre anni di fondi"

È una guerra, lo si è detto. E quella che la cultura sta combattendo contro l'emergenza da coronavirus è una delle più faticose. Il mondo del teatro non ha mai potuto riposare sugli allori, ma la chiusura di palcoscenici fino a data da destinarsi è la sfida più dura di tutte.

Mtm Manifatture Teatrali Milanesi ha deciso in questi giorni di creare un palinsesto di propri storici spettacoli in video, postandoli progressivamente sul canale Vimeo dedicato a Teatro Litta e Teatro Leonardo (https://vimeo.com/manifatture).

«Stiamo trascorrendo tutti insieme una vita sospesa in cui il concetto di tempo si allarga e quello di spazio si restringe spiegano il presidente Mtm Gaia Calimani e il responsabile artistico Valeria Cavalli sul sito Mtm - in cui le relazioni interpersonali sono messe a dura prova dalla vicinanza o dalla lontananza, in cui dobbiamo fare i conti con la parola divieto e dare maggior valore alla collettività invece che alla individualità. È un momento in cui è necessario sentirsi una comunità». Da qui l'idea «di mettere in rete alcuni dei nostri spettacoli più amati dedicandoli soprattutto ai genitori e ai figli».

Il primo spettacolo in rete è stato Fuori Misura - l Leopardi come non ve l'ha mai raccontato nessuno firmato da Valeria Cavalli e Claudio Intropido, protagonista Andrea Robbiano. Ma lo spirito del teatro può vivere su uno schermo? «Sappiamo tutti che il teatro è un'altra cosa spiega al Giornale Gaia Calimani Io avevo i miei dubbi, ma è stato il nostro pubblico a chiedercelo. E anche solo questo ci ha regalato entusiasmo. Il nostro pubblico in questi giorni ci preme con richieste e consigli. È sempre stato un bacino attivo sui social, così come noi di Mtm abbiamo sempre curato questo fronte. Avendo noi un ricco patrimonio di spettacoli in video, abbiamo pensato di proporre un palinsesto variegato, che alternasse commedie e spettacoli più sperimentali. Ovviamente i titoli più fruibili sono quelli che vivono sulla battuta, titoli come Sinceramente bugiardi, atteso per il 29 marzo, o Getsemani, per il suo notevole bagaglio musicale, atteso il 3 aprile. Senza dimenticare Goldoni con La bottega del caffè e Trilogia della villeggiatura, in onda rispettivamente il 2 e 8 aprile».

Il palinsesto Mtm propone ventiquattro titoli fino al 16 aprile. Poi, chissà. «Poi, ci inventeremo qualcos'altro conclude Gaia Calimani Se devo dire la mia, la stagione è da considerarsi finita. Certo noi stiamo provando l'Alcesti e ci illudiamo di portarlo in scena a giugno, ma le prospettive più credibili sono per settembre prossimo, nuova stagione, recupero di alcuni spettacoli di quest'anno e una lenta ripartenza. In tre mesi la nostra azienda, con cinquantacinque dipendenti che hanno diritto a un fisso salariale, brucerà i finanziamenti pubblici di tre anni. Questa gente non può certo aspettare i 700 euro promessi dal governo entro due mesi».