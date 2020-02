Mucca aggredisce ragazza di 17 anni mentre va a scuola

È stata travolta da una mucca mentre era in attesa dell'autobus per andare a scuola. Così una ragazza di 17 anni è stata assaltata dal grosso animale riportando, a seguito dell'aggressione, svariate contusioni al corpo.

Una storia che ha dell'incredibile ma quanto mai vera e confermata. L'incidente è avvenuto ad Albairate, in provincia di Milano, pressapoco alle ore 7 del mattino di martedì 18 febbraio. Stando a quando si apprende da fonti a titolo vario, pare che la 17enne si trovasse alla fermata del pullman quando sarebbe stata raggiunta da una mucca in fuga da un allevamento/macello con sede nella frazione di Castelletto.

Da una prima ricostruzione della vicenda, sembrerebbe che il grosso animale, spaventato e senza meta, abbia girovagato nelle campagne abbiatensi per un po' salvo poi approdare nel centro cittadino di Albairate da una stradina steerrata. A quel punto, lanciato a gran velocità, si sarebbe scontrato contro la giovane scaraventandola in un colpo solo sull'asfalto. Un automobilista di passaggio nella zona, avrebbe notato la 17enne riversa sul ciglio della strada e, pertanto, si sarebbe prodigato per accompagnandola nel vicino ospedale di Abbiategrasso. Appurata l'entità delle ferite, la vittima è stata trasferita all'ospedale di Magenta riportando contusioni importanti al collo, alla schiena e un braccio. Le sue condizioni non sono gravi nonostante fosse visibilmente dolorante e provata dall'accaduto.

Intanto, la mucca ha continuato la sua fuga fino a Cascina Crivella di Abbiategrasso, dove è stata contenuta all'interno di un recinto nell'attesa che arrivasse il personale veterinario dell'Ats. Prelevata dai tecnici specializzati, l'animale è stato condotto in sede protetta abbattuto nel primo pomeriggio di oggi.