Negli uffici comunali 30 gradi: è rivolta

Il termometro sulla parete di un ufficio ieri segnalava 30,1 gradi. Ci sono dipendenti che si sono trasferiti a lavorare sul ballatoio, chiamasi sopravvivenza. Il palazzo comunale di via Sile 8, al Corvetto, è un forno. Giorni fa un sindacalista scriveva su Facebook che se era «uno scherzo non ha fatto ridere nessuno. Sembra che qualcuno abbia preso troppo alla lettera l'indicazione del premier Draghi di spegnere i condizionatori» per risparmiare energia elettrica, e «almeno dalle informazioni raccolte dai nostri tecnici, sembra che l'indicazione dai piani alti sia stata di spegnere i motori e usare solo il riciclo dell'aria». L'edificio è di vetro con finestre non apribile, se fuori ci sono 35 gradi e dentro non scatta l'aria condizionata, diventa una serra. «Vero che lunedì riparte?» domandava il sindacalista.

Ma ieri mattina gli 800 dipendenti si sono ritrovati nella stessa situazione. Venerdì pure i Responsabili sicurezza del lavoro del Comune avevano anche inviato una sollecitazione scritta. «Abbiamo avuto numerose segnalazioni del mancato funzionamento dell'impianto, sembra che tale situazione non sia dovuta ad un guasto ma a disposizioni specifiche - si legge -. Vista la caratteristica dei locali che non hanno possibilità di aprire le finestre si chiede di effettuare con urgenza tutte le verifiche necessarie al fine di contestualizzare le decisioni in funzione delle caratteristiche effettive dei luoghi», e in attesa di una soluzione «si sollecita quantomeno il ricorso a giornate di smart working supplementari».

Vuole sperare che si tratti soltanto di un guasto e non di una precisa indicazione il capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo, ha già scritto alla giunta per sollecitare dei tempi stretti di riparazione: «Gli uffici comunali sono bollenti e i dipendenti da giorni sono al collasso, lavorano in condizioni disumane. Sono già intervenuti anche i sindacati, oggi (ieri, ndr.) la temperatura all'interno supera i trenta gradi. Il Comune prenda provvedimenti ora, per evitare che i diritti di chi lavora siano sostenuti sempre a parole ma non nei fatti». Il sistema è centralizzato, ieri pomeriggio è stata leggermente riattivata l'aria ma «a 27 gradi resta un clima tropicale, è un contentino - sottolinea un dipendente -. Anche in via Durando sono nella stessa situazione».