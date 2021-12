No pass in piazza con l'incognita Duomo. Barbieri: "Più deboli, ma i disagi restano"

Arriva un altro sabato di «passione» No Pass, il ventesimo dall'inizio della protesta sotto la Madonnina. E lo scenario, come a ogni vigilia, appare incerto, soprattutto per quel che riguarda il centro città. Di preavvisato, quindi di sicuro, per adesso c'è infatti solo il presidio No Green pass e No Vax all'Arco della Pace dalle 16 alle 20, ma poi? Il popolo che contesta il certificato verde deciderà d'infischiarsene nuovamente delle denunce e dei provvedimenti di allontanamento decisi dal questore Giuseppe Petronzi pur di invadere la città al grido di «la gente come noi non molla mai»? Oppure la protesta scemerà ulteriormente a livello di partecipazioni trasformandosi in un vero e proprio flop che potrebbe lasciare intravedere la fine del movimento?

«Se succederà qualcosa in piazza Duomo è tutto da vedere» dice il dirigente della Digos Guido D'Onofrio. Tuttavia, al netto delle sensazioni e dei proclami su Telegram, domani potremmo trovarci davanti alla fotocopia di quanto accaduto una settimana fa. Quando, finito il presidio in zona Sempione, l'ala oltranzista dei manifestanti potrebbe arrivare in Duomo e bloccare il traffico com'è accaduto sabato 25 novembre tra via Torino e via Orefici.

«Siamo al solito film da venti settimane. E anche se c'è stato un oggettivo tracollo di partecipanti alle manifestazioni rispetto ai numeri iniziali - e da migliaia di persone si è passati a qualche centinaio, la situazione è migliorata e attualmente sembra sotto controllo - sappiamo bene che per creare disagio bastano cinquanta manifestanti» sottolinea il segretario generale di Confcommercio Marco Barbieri. E conclude: «Il problema resta: manifestare è un diritto, ma anche vivere la città».

Stamani intanto per la giornata nazionale dedicata al «No Draghi day», i Cub andranno in corteo da piazzale Lombardia fino a piazza Scala a partire dalle 15 in una manifestazione che è stata regolarmente preavvisata in questura. Una protesta che si trascinerà in una Milano già vessata dallo sciopero dei mezzi.