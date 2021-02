"Ogni sabato due ore di preghiera islamica", il mistero di via Padova

C'è un appuntamento fisso per gli abitanti, ormai esasperati, della zona di via Padova: per due ore, ogni sabato, volenti o nolenti, sono costretti ad ascoltare la preghiera islamica che si diffonde da un condominio situato tra via Arqua e via Conegliano. La voce risuona per tutto il quartiere e si espande anche nelle zone adiacenti, in una delle aree in cui, ormai, la presenza straniera in città è quasi prevalente rispetto a quella italiana. L'eco della preghiera islamica riecheggia fino a Lambrate, in un arco di diverse centinaia di metri. Eppure, nessuno è ancora riuscito a capire da dove provenga quella preghiera, quale sia il palazzo che ospita quella che, a tutti gli effetti, sembra essere una moschea abusiva, una delle tante, a Milano.

Una delle ultime indagini ha individuato circa 12 moschee abusive all'interno di Milano, ma sarebbero poco meno di 80 quelle presenti in tutta la Lombardia. Periodicamente vengono effettuati controlli nelle aree maggiormente a rischio e vengono individuate nuove strutture adibite a moschea senza autorizzazione. Alcune sono ben note anche alle istituzioni, che in alcuni casi hanno scelto la linea della tolleranza. Ci sono moschee abusive di Milano non hanno mai interrotto la loro attività, nemmeno durante il periodo del primo lockdown quando il dpcm di Giuseppe Conte aveva chiuso qualsiasi luogo di culto, di qualunque religione. Quanto accade ogni sabato tra via Arqua e via Conegliano ha dell'incredibile. La litania che proviene da uno degli edifici di quel fazzoletto di Milano è inequivocabile ma per il momento non è stato ancora individuato l'esatto punto dal quale proviene la preghiera, pertanto è impossibile stabile quale sia la sua origine.