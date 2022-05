Organizzano un rave in treno. Graffiti e carrozza devastata

Quando sabato, attorno alle 22, la giovane capotreno di 26 anni è entrata a controllare i biglietti nell'ultima carrozza del treno Trenord numero 25076 Milano Porta Garibaldi-Como-Chiasso, non riusciva a credere ai propri occhi. Un intero vagone messo a soqquadro da una banda di giovani. Tra schiamazzi, urla, piedi sui sedili, musica a tutto volume e una fitta nebbia di fumo di sigaretta, un gruppo di ragazzi e ragazze aveva preso possesso della carrozza.

In fondo qualcuno che con una bomboletta spray rosa stava lasciando la propria firma sul vetro. La giovane capotreno aveva anche invitato i ragazzi a essere più rispettosi ma la sua presenza non aveva sortito alcun effetto. Per un po' ha insistito ma poi, prima che la situazione potesse degenerare, una volta alla stazione di Seregno, si è trovata costretta a bloccarlo e a chiamare il 112. Subito sono arrivate le pattuglie dei carabinieri del Radiomobile e della Stazione locale. Saliti sul vagone, non con poca fatica, i militari hanno fatto scendere uno a uno tutti i componenti della banda. La scena che hanno trovato era molto simile a quella dei rave party. Più della metà dei giovani aveva precedenti per invasione di terreni o edifici e uso o spaccio di stupefacenti. Qualcun altro, ragazze comprese, per rissa, simulazione di reato, ricettazione, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Il treno è stato soppresso e i ragazzi, tutti senza biglietto, sono stati identificati e denunciati per interruzione di pubblico servizio. Per quanto riguarda il writer, perquisito e trovato con due bombolette spray, è scattata anche la denuncia per imbrattamento e deturpamento di cose altrui. Durante gli accertamenti è emerso che il gruppo, composto da ragazzi di età compresa tra i 15 e i 21 anni (di cui sette provenienti da Milano e gli altri dalle province di Lodi, Brescia, Lecco, Como, Bergamo, Ravenna), era partito da Porta Garibaldi e avrebbe dovuto raggiungere Seveso dove avrebbe festeggiato il compleanno di un 39enne con diversi precedenti tra cui anche violenza sessuale, anche lui presente sul treno. Dopo gli accertamenti la capotreno è risalita sul treno che è rientrato in deposito. L'attivazione dei carabinieri di Seregno è avvenuta su richiesta della Polfer che è stata chiamata per prima a intervenire.