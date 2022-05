"Ormai periferie come ghetti": la crescita insostenibile degli stranieri a Milano

Milano sta cambiando volto, questa non è una novità. Soprattutto le sue periferie diventano di anno in anno più multietniche. Le stime ufficiali fotografano solamente i residenti stranieri regolari sul territorio, senza tenere in considerazione le migliaia di clandestini che vivono senza documenti a casa di amici e parenti o, peggio, in strutture diroccate e abbandonate, in condizioni igieniche molto discutibili, contribuendo ad aumentare il degrado e la bassa percezione di sicurezza delle periferie. Ma attenendosi solamente alle cifre ufficiali, è evidente una crescita esagerata degli stranieri nella sola città di Milano, un aumento che difficilmente potrà essere sostenibile a lungo, che già causa situazioni di ghettizzazione e di sofferenza nelle periferie.

" Nel 2018 erano 276.000 mentre oggi sono 281.000, ovvero il 20,2% della popolazione milanese. Come ho potuto apprendere dalla risposta a una mia interrogazione comunale, in città ci sono periferie dove, continuando a questo ritmo, gli stranieri saranno maggioranza ", ha dichiarato Silvia Sardone. Ci sono zone di Milano, come il Municipio 2, dove la percentuale di cittadini stranieri regolari raggiunge quasi il 30% del totale: " Gli stranieri sono il 29%. Iin pratica, un residente su tre non è italiano ". Percentuali poco più basse, che si attestano al 24,7% si registrano nel Municipio 9. Ma se si considerano tutte le zone in cui la percentuale di stranieri supera il 20%, allora va menzionato anche il Municipio 8, che è quello che ha avuto il maggiore incremento percentuale dal 2018 a oggi, segnando un +1%. Il Municipio 4 e il Municipio 7 sono poco sotto questa soglia ma con l'incremento registrato negli ultimi anni non è escluso che già nei prossimi mesi gli stranieri supereranno il 20% della popolazione locale.