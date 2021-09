Palermo: "Il design simbolo della rinascita"

“Finalmente le fiere sono ripartite. Il supersalone è il simbolo della nostra rinascita. L’ edizione speciale del Salone del Mobile segna una ripartenza non solo per il settore del design ma anche una boccata d'ossigeno per Milano, la Lombardia e il Paese. Abbiamo rischiato organizzando questa edizione, ma siamo contenti per i risultati ottenuti perché le aziende hanno creduto e investito nel progetto”. Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano Spa commenta così il successo del "supersalone" che ha richiamato espositori, operatori professionali, buyer e pubblico nel padiglioni del Polo espositivo di Rho dovre tra l’altro si è svolta in contemporanea Homi, il Salone degli stili di vita dedicato al mondo dell’abitare e della decorazione della casa.

“L’affluenza dei visitatori al supersalone conferma anche il successo del green pass. In questo modo si è consentita la ripartenza dell'intero settore fieristico, che si regge anche sulla presenza fisica a questo tipo di eventi. Le 60.000 persone presenti in Fiera in questi giorni sono anche un ottimo segnale in vista dei prossimi appuntamenti fieristici in calendario (tra cui la moda, il food, l’ospitalità professionale, le moto, la farmaceutica e l’artigianato). Lo strumento fieristico che in Italia vale 60 miliardi di euro, come ha ricordato anche il Presidente Mattarella durante l’inaugurazione del supersalone - aggiunge Luca Palermo - continua a essere un punto di raccordo che favorisce la produzione del nostro Paese verso i mercati esteri. Da qui a dicembre avremo più di 30 eventi in calendario e finalmente possiamo tornare a supportare le imprese”.

E tra le fiere in calendario la prossima settimana ci sono quelli della moda. Micam Milano, il salone internazionale della calzatura promosso da Assocalzaturifici, leader mondiale del settore che si riprende la scena con l’edizione 92 aperta in presenza a visitatori professionali e buyer dal 19 al 21 settembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho dove espongono 642 brand. Edizione che si svolge in contemporanea con Mipel, il salone della pelletteria e dell’accessorio moda con le borse in primo piano e TheOneMilano Speciale Featured By Micam con le collezioni dell’haut-à-porter femminile che si tengono nel Padiglione 1, mentre Homi Fashion & JewelsExhibition presenta tutte le novità e i trend di bijoux e gioiello moda si tiene dal 18 al 20 settembre. E sempre dal 22 al 24 settembre l’appuntamento è con LineaPelle, la business experience di riferimento internazionale per le pelli, materiali e gli accessori destinati all’industria della moda, del lusso, del design. Ancora una volta, la contemporaneità e la sinergia tra le manifestazioni che fanno sistema è una importante occasione di rilancio in sinergia per i comparti dell’accessorio fashion.

Un altro appuntamento che riaccende la Milano dell’arte e della cultura internazionali con il ritorno alla partecipazione in presenza e all’incontro fra gallerie, collezionisti e pubblico è miart, a fiera dell'arte moderna e contemporanea dal 17 al 19 settembre in Fieramilanocity-MiCo - e che ha nella Milano ArtWeek, coordinata da Comune di Milano|Cultura dal 13 al 19 settembre un altro grande palcoscenico diffuso con i suoi eventi diffusi in città.