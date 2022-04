Dopo la pandemia cresce anche il disagio mentale. Ecco lo psicologo di base

Uno psicologo di base, gratuito, che sia alla portata di tutti coloro che ne hanno bisogno. La risposta a un bisogno fondamentale della salute pubblica, molto aumentato durante la pandemia e il lockdown. A fare da testimonial dell'iniziativa sarà un personaggio giovane e molto conosciuto: Aurora Ramazzotti.

Domani sarà presentato il progetto di legge regionale che istituisce lo psicologo di base. Si tratta di una figura inserita e riconosciuta a tutti gli effetti tra le cure primarie a carico del Sistema sanitario regionale. Per crearlo la Regione ha deciso uno stanziamento di 12 milioni di euro. Dopo il forte incremento del bisogno psicologico tra i cittadini lo scopo è di fornire un servizio in questo settore in una prospettiva stabile e di lungo periodo. L'intervento di tale figura professionale dovrà essere tempestivo, appropriato e vicina ai cittadini.

I primi firmatari del progetto di legge sono la vice presidente della Commissione sanità Simona Tironi (Forza Italia) e il consigliere regionale Niccolò Carretta (Gruppo misto Azione). L'iniziativa sarà presentata domani alle ore 12 a Palazzo Pirelli. Interverranno, oltre ai due primi firmatari Tironi e Carretta, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Riccardo Bettiga, la presidente dell'Ordine degli psicologi della Lombardia Laura Parolin e Aurora Ramazzotti, scelta come testimonial per il suo impegno e la sua attenzione nel promuovere la salute mentale. «Si tratta di un progetto di legge nato dalla proficua collaborazione tra maggioranza e minoranza sottolineano Simona Tironi e Niccolò Carretta con un unico obiettivo: garantire un'efficace e tempestiva risposta al bisogno sempre più emergente del disagio mentale. La pandemia infatti ha portato alla luce un evidente stato di disagio mentale soprattutto nelle giovani generazioni che deve essere valutato e curato per tempo per evitare che possa diventare cronico».

In Italia attualmente solo il 29 per cento delle persone affette da depressione maggiore accede a un trattamento mirato entro un anno dall'esordio della patologia. Secondo gli esperti, inviare i pazienti da uno psicologo entro un anno dall'insorgere del disturbo, permetterebbe un intervento efficace che potrebbe evitare di arrivare alla prescrizione di psicofarmaci. Con lo psicologo di base il supporto mentale diventa un servizio all'interno della sanità pubblica. Sarà parte integrante delle cure primarie offerte dagli erogatori pubblici e privati accreditati e dalle équipe mediche territoriali. Il servizio dovrebbe partire con l'effettiva istituzione delle Case della comunità che saranno distribuite in tutta la Lombardia.

I criteri per accedere alle cure dello psicologo di base saranno gli stessi già previsti per avere il medico di base. Dopo che il governo ha bocciato il Bonus salute mentale da 50 milioni di euro all'approvazione della legge di Bilancio 2022, la Lombardia è la seconda regione a seguito della Campania a prendere un'iniziativa autonoma in questo senso.