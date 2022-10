Abbiategrasso, panico durante le celebrazioni per El Alamein: grave incidente per due parà

Paura ad Abbiategrasso (Milano) nel corso delle celebrazioni per l'80/mo anniversario della battaglia di El Alamein: due paracadutisti che si sono lanciati durante la manifestazione sono caduti in mezzo alle case invece di atterrare sul campo aperto, come sarebbe dovuto accadere. I militari hanno purtroppo riportato ferite e fratture, e sono stati trasportati in ospedale.

In tutto sono stati dieci i paracadutisti che si sono lanciati durante le celebrazioni, muovendosi in gruppi divisi di cinque elementi ciascuno. L'atterraggio era previsto in un'area precisa, e sarà necessario comprendere che cosa sia accaduto ai militari che sono invece finiti contro delle abitazioni.

Il Comune di Abbiategrasso, con la collaborazione dell'associazione Bersaglieri, dei Carristi e dei Paracadutisti sul campo dell'oratorio di San Pietro aveva organizzato la manifestazione per ricordare gli 80 anni della battaglia di El Alamein, cosa che non aveva mancato di suscitare polemiche da parte dell'Anpi. La celebrazione, tuttavia, ha rischiato di concludersi in tragedia.

Al momento dei soccorsi, attivatisi subito, i due parà erano coscienti, ma le loro condizioni sono state giudicate gravi dagli operatori del 118. Uno dei militari è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda di Milano, mentre l'altro, in condizioni più serie, è stato trasferito tramite elisoccorso all'ospedale San Carlo.

I militari rimasti feriti hanno 51 e 45 anni. Uno dei due, secondo quanto riferito da Ansa, si è schiantato contro alcune case, mentre l'altro è finito sopra una porta di calcio di un centro sportivo. I punti di contatto sono stati dunque via Crivellin, e via Legnano. Sui luoghi dell'impatto, si sono precipitate le ambulanze e i vigili del fuoco, oltre che i carabinieri e la polizia locale.

Un brutto fuoriprogramma per la cerimonia, cominciata questa mattina alle 10 con l'esposizione di veicoli d'epoca dell'Arma Pastrengo Gasap e con l'esibizione del gruppo sportivo arti marziali Qwankido. Il lancio dei paracadutisti, invece, è stato alle ore 11.

Nel pomeriggio, il concerto della fanfara dei Bersaglieri e un convegno dal titolo "Passione e gloria ad El Alamein".