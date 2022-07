Rotaie sequestrate: è caos treni a Milano: tutte le linee modificate

La procura di Milano ha deciso di intervenire riguardo il caso di eccessiva usura delle ruote dei treni Trenord. In particolare, il pool ‘Tutela ambiente, salute, sicurezza, lavoro’, guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano, ha disposto il sequestro di una rotaia in un tratto in curva tra le fermate del Passante ferroviario di Dateo e Porta Vittoria. Tale provvedimento è stato preso in seguito all’apertura, sulla base di notizia di stampa, di un fascicolo di indagine con l'ipotesi di reato di pericolo di disastro ferroviario al momento a carico di ignoti. I binari sui quali verranno eseguiti gli accertamenti sono gli stessi che nei giorni scorsi erano stati individuati dai tecnici di Trenord.

Necessari ulteriori accertamenti

Anche noi de IlGiornale.it ci eravamo occupati dei particolari disagi che stavano interessando il Passante ferroviario. Tra ritardi di oltre 100 minuti e cancellazioni improvvise, per i viaggiatori era diventata una vera impresa riuscire ad arrivare a destinazione. Secondo quanto reso noto, sono stati sequestrati dei tratti di alcune centinaia di metri di quattro rotaie, due binari in totale. Questo provvedimento non impedirebbe la circolazione dei treni, che tra l’altro era già stata sospesa in quella tratta, in cui comunque sono presenti altri due binari che non si trovano sotto sequestro. In tempi brevi sia gli investigatori che gli inquirenti effettueranno accertamenti, anche attraverso scansioni, su quelle rotaie.

Trenord aveva spiegato in una nota: "L'azienda deve garantire la sicurezza dei viaggiatori e la salvaguardia dei propri mezzi e per questo motivo ha deciso di interrompere la circolazione dei convogli all'interno del Passante Ferroviario" . Rete Ferroviaria Italiana aveva subito risposto dicendosi pronta a procedere con nuovi controlli congiunti con Trenord, anche se i rilievi tecnici fatti insieme fino a questo momento non hanno evidenziato delle anomalie sulla rete nel Passante di Milano che "ne compromettano la sicurezza o siano cause di consumi eccessivi dei bordini delle ruote" dei treni. Intanto però, per adesso non c’è più il Passante, un servizio che per i milanesi, e non solo, era molto comodo e veloce.

Oltre 100 le corse cancellate

Dallo scorso sabato, come ha reso noto Trenord, "la circolazione delle linee suburbane nel Passante Ferroviario di Milano" subisce "alcune modifiche per consentire accertamenti sul consumo anomalo delle ruote dei treni rilevato nelle ultime settimane". In tutto sono state bloccate 35 vetture, con più di 100 corse saltate. Nello specifico, ecco i cambiamenti che interessano le linee del Passante:

Come riportato da MilanoToday, per quanto riguarda la tratta sulla linea S5 Varese-Milano-Treviglio, dal 23 al 26 luglio il servizio avrà frequenza oraria. Verranno quindi effettuati i treni che da Treviglio partono al minuto .10 di ogni ora, con l’arrivo previsto a Varese al minuto .17; i treni che da Varese partono al minuto .43, con l’arrivo a Treviglio al minuto .50. Tra Milano Villapizzone e Segrate verrà effettuato un percorso alternativo con fermata nelle stazioni di Milano Porta Garibaldi e Milano Lambrate. Il treno 24574, con partenza da Treviglio alle 20:40 e arrivo a Milano Certosa alle 21:43 sarà prolungato fino a Gallarate. Dalla stazione di Milano Porta Garibaldi si può accedere all'interscambio con le linee metropolitane M2 e M5, da Milano Lambrate con le linee M2.

Per quanto riguarda la tratta sulla linea S6 Novara-Milano-Pioltello/Treviglio, da sabato 23 a martedì 26 luglio, il servizio avrà frequenza oraria e verrà limitato a Milano Porta Garibaldi Superficie. Non si effettua tra Milano Villapizzone e Pioltello/Treviglio. Saranno effettuate le corse che da Novara partono al minuto .18, con arrivo previsto a Milano Porta Garibaldi al minuto .10;

i convogli che da Milano Porta Garibaldi partono al minuto .50, con arrivo a Novara al minuto .42. I viaggiatori da/per Pioltello/Treviglio potranno usare i treni della linea S5 che effettuano fermata a Milano Porta Garibaldi e Milano Lambrate. Dalla stazione di Milano Porta Garibaldi è possibile accedere all’interscambio con le linee metropolitane M2 e M5.

Per quanto riguarda la linea S1 Saronno-Milano-Lodi, da sabato 23 a martedì 26 luglio il servizio sarà così organizzato: da Lodi partono i treni del minuto .53 che terminano la corsa a Milano Rogoredo con arrivo al minuto .25; per Lodi saranno effettuate le corse in partenza da Milano Rogoredo al minuto .35 con arrivo a Lodi alle ore .07; non verranno invece effettuati i treni nella tratta tra Milano Bovisa e Milano Rogoredo. A Milano Rogoredo i viaggiatori potranno utilizzare gli altri treni del servizio Regionale per Milano Lambrate, Milano Centrale e Milano Greco Pirelli. Ricordiamo che è presente anche la linea metropolitana M3.

Per quanto riguarda la linea S13 Pavia-Milano-Bovisa, da sabato 23 a martedì 26 luglio il servizio verrà così organizzato: sulla linea S13 (Pavia-Milano Bovisa) sarà a frequenza oraria e sarà limitato a Milano porta Vittoria, mentre non sarà effettuato tra Milano porta Vittoria e Milano Bovisa. Si effettueranno, da Pavia i treni in partenza al minuto .39 e arrivo a Milano porta Vittoria al minuto .14; da Milano i treni in partenza porta Vittoria al minuto .45 e arrivo a Pavia al minuto .21. A Milano Rogoredo i viaggiatori potranno utilizzare gli altri treni del servizio Regionale per Milano Lambrate, Milano Centrale e Milano Greco Pirelli. Ricordiamo che è anche presente la linea metropolitana M3.

Per quanto riguarda la linea S2 Seveso-Milano Rogoredo, il servizio non sarà effettuato fino al 28 agosto (orario ridotto estivo). I viaggiatori potranno quindi utilizzare il servizio della linea S4 (Camnago/Seveso-Milano Cadorna) che avrà orario regolare, con una corsa ogni 30 minuti.

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?