Paura in metropolitana a Milano: giovane spinta mentre passava il treno

Terrore nei sotterranei milanesi. Una ragazza di 26 anni è stata salvata da morte certa grazie al tempestivo aiuto di alcune persone che stavano aspettando la metropolitana.

Tragedia sfiorata

La vittima si trovava dietro la linea gialla che separa la banchina dai binari della fermata Duomo quando, all'improvviso, una donna le si è avvicinata dandole un colpo da dietro. A quel punto il corpo della ragazza ha subito uno sbilanciamento causandone la perdita dell'equilibrio. Proprio in quel momento stava passando un treno, della linea gialla, che l'avrebbe investita in pieno. Per fortuna era presente un gruppetto di persone che, assistendo all'intera vicenda, ha impedito la caduta in avanti della vittima. La malcapitata, infatti, è stata prontamente afferrata e tirata indietro per evitare che venisse schiacciata tra le rotaie.

I fatti sono stati catturati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Queste sono state visionate e analizzate dagli inquirenti che hanno ricostruito la dinamica della tragedia sfiorata. Dopo alcune ricerche gli agenti hanno identificato e arrestato una 29enne per tentato omicidio. Nel suo fascicolo sono emersi anche alcuni piccoli reati. Durante l'interrogatorio i carabinieri hanno chiesto spiegazioni sul perché abbia spinto volontariamente una persona che non aveva mai visto prima, ma la donna ha preferito non rispondere alla domanda.

L'altro episodio Atm

Questa mattina, sempre sui binari della metropolitana, un treno ha messo in pericolo alcuni passeggeri a causa di una brusca frenata. Intorno alle 9 di mattina il mezzo ha inchiodato violentemente mentre stava percorrendo la linea rossa M1 per Cadorna. A seguito dell'episodio alcune persone sono state sbalzate in avanti e una donna è caduta a terra. Chiamati i soccorsi gli operatori del 118 hanno portato via la vittima che ha riportato una forte contusione alla caviglia.

Sembrerebbe che la frenata di sicurezza sia scattata dopo un avviso di pericolo nel sistema che di solito segnala il traffico in galleria. Subito dopo l'incidente l'autista si è accertato che si trattasse di un falso allarme e ha continuato il percorso abituale.