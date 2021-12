Pio Albergo Trivulzio apre il secondo hub. "Aiutiamo a combattere la quarta ondata"

Il Pio Albergo Trivulzio raddoppia e apre il secondo Centro vaccinale da questa mattina, con accesso autonomo da via Fornari 10 (dietro viale Caterina da Forlì, in zona Bande Nere). L'obiettivo, a regime, è quello di effettuare 600 inoculazioni al giorno. Le 4 linee del Centro vaccinale di viale Bezzi, già operative, dal 13 dicembre amplieranno l'orario di apertura con l'obiettivo di effettuare 800 iniezioni al giorno. Entrambi i centri vaccinali del Trivulzio sono aperti anche sabato e domenica. Durante le vacanze Natalizie si fermeranno solo il 25 e 26 dicembre e nelle giornate dell'1, 2 e 6 gennaio.

«Si ringrazia il dottor Guido Bertolaso che sarà presente oggi, giorno dell'inaugurazione del secondo centro vaccinale - si legge in una nota -, a sostegno dell'impegno del Trivulzio verso la corsa alla vaccinazione a tappeto, necessaria per resistere alla quarta ondata, rendendo accessibile la vaccinazione al maggior numero di persone nel minor tempo possibile».

La macchina vaccinale lombarda sta aumentando giorno dopo giorno la sua potenza di fuoco con l'obiettivo di arrivare alle 100mila dosi giornaliere per offrire a tutti i cittadini dai 12 anni in su la possibilità di ricevere il richiamo tra dicembre e gennaio. Anche martedì, per il secondo giorno consecutivo, si sono superate le 91mila inoculazioni, mentre nell'ultima settimana sono state effettuate 550mila somministrazioni con una media di 78.661 iniezioni al giorno. Così anche per l'entrata in vigore del super Green pass, scattato il 6 dicembre, salgono anche le adesioni dei cittadini alla campagna vaccinale ovvero le prenotazioni per la prima dose da parte di chi ancora ha delle reticenze.

Il totale delle adesioni alla campagna vaccinale sfonda gli 8, 3 milioni di cittadini, grazie a una media giornaliera delle prenotazioni prima dose ultimi 7 giorni di 4.267, con 3.951 nel giorni di Sant'Ambrogio. Il picco delle richieste di appuntamenti si è registrato il 25 novembre con 6.839 prenotazioni. Per quanto riguarda la corsa alla terza dose, invece, il totale delle adesioni, che comprende chi ha ricevuto il richiamo e chi si è solo prenotato è di quasi 3,9 milioni di lombardi, con una media giornaliera di prenotazioni negli ultimi 7 giorni di 103.815.

Complessivamente il 79 per cento dei ragazzi tra i 12 e i 15 anni ha completato il ciclo vaccinale, il 93 per cento dei ventenni, l'88 per cento dei trentenni e l'86 per cento dei quarantenni, i più reticenti alla vaccinazione. Molto più alta la copertura nella fascia tra i 50 e i 59 anni dove risulta immunizzato il 91 per cento della popolazione, il 92 per cento tra i sessantenni, il 93 per cento dei cittadini tra i 70 e i 79 anni e il 98 per cento degli over 80. In totale l'89, 7 per cento della popolazione, pari a 8,9 milioni di lombardi, ha completato il ciclo.