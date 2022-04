Politecnico e Bocconi "lezioni" d'eccellenza: sono tra le prime dieci università nel mondo

Politecnico e Bocconi sono gli atenei milanesi che si piazzano tra i primi dieci migliori atenei al mondo secondo la dodicesima edizione del QS World University Rankings by Subject, elaborata dagli analisti di Quacquarelli Symonds. L'analisi, condotta complessivamente su 15.200 programmi universitari di 1.543 atenei in 88 località al mondo, ha valutato 51 discipline raggruppate in cinque grandi aree tematiche: «Arts & Humanities»; «Engineering & Technology»; «Life Sciences & Medicine», «Natural Sciences», «Social Sciences & Management».

Il Politecnico si piazza al tredicesimo posto tra i migliori atenei del mondo per Ingegneria, scalando 11 posizioni nel ranking dal 24esimo posto del 2016. In Architettura e Design guadagna 5 posizioni piazzandosi al decimo posto in architettura e al quinto posto al mondo per Design e Art. Per quanto riguarda il confronto con lo scorso anno, all'interno della macrocategoria Ingegneria, il Politecnico ha guadagnato posizioni significative in ingegneria chimica (+7 posizioni), civile (+2), meccanica (+2), elettrica ed elettronica (+3), ingegneria dei materiali (+21) e ambientale (+8). «Il risultato raggiunto è decisamente positivo e ne siamo orgogliosi - commenta il rettore Ferruccio Resta -. Non solo per le riconferme nei campi dell'Architettura e del Design, eccellenze mondiali, ma soprattutto a fronte delle posizioni scalate nell'ingegneria».

Così la Bocconi sale al sesto posto in Business & management (era settima nel 2021) e al 16esimo (dal 18esimo) in Economy & Econometrics. Perde un posto - da 14 a 15 - in Accounting & Finance.

«È motivo di grande orgoglio per la Lombardia avere queste eccellenze sul territorio» il commento dell'assessore regionale all'Università, Fabrizio Sala. «La nostra missione è quella di continuare a sostenere le università, anche nelle collaborazioni internazionali, e fornire loro tutti gli strumenti per poter eccellere sul piano delle infrastrutture e delle connessioni con le imprese».

Molto bene anche l'Università Cattolica del Sacro cuore e la Statale che si posizionano nella top ten degli atenei italiani per numero di aree disciplinari classificate. Tre le macro-aree in cui rientrano le discipline dell'Università Cattolica valutate «Arts & Humanities», «Social Sciences & Management», «Life Sciences & Medicine». Tra le novità di quest'anno l'avanzamento dell'Ateneo in «Arts & Humanities», dove guadagna 15 posizioni passando al 167esimo posto. In particolare, va segnalato il debutto della Cattolica nell'area «Classics & Ancient History», dove si classifica nel rank dei migliori 50 atenei al mondo.

L'Università degli Studi vanta il primato italiano per Medicina e Chirurgia, Pharmacy and Pharmacology, Filosofia, Social Policy and Administration e per quanto riguarda le discipline correlate allo Sport. La posizione più rilevante è nell'ambito della categoria «Life Sciences & Medicine» dove l'ateneo è primo in Italia e 97mo al mondo. Per quanto riguarda le specifiche discipline, è prima in Italia in Pharmacy and Pharmacology (34ma al mondo).