La polizia recupera francobolli da 400mila euro

Non c'è dubbio, il caso ha dato loro una mano. Resta comunque proprio un gran bel colpo quello messo a segno nei giorni scorsi dalla squadra investigativa del commissariato «Scalo Romana». La polizia ha indagato tre italiani per ricettazione dopo aver recuperato infatti ben 24 rari francobolli della collezione «Lombardo Veneto» risalenti al 1850 e del valore di 300-400 mila euro. La collezione, rubata a Roma nel maggio 2017 dalla cassaforte del noto collezionista capitolino Ottavio Masi, era composta originariamente da ben 717 pezzi, valutati in totale per una stima che oscilla tra i 30 e i 40 milioni di euro.

Un rinvenimento milionario del tutto inaspettato. I poliziotti erano infatti nella zona di Sant'Ambrogio per un'altra operazione quando hanno visto entrare nello studio di un consulente filatelico un 45enne e lo hanno riconosciuto come appartenente al clan 'ndranghetista dei Barbaro. Il malavitoso, originario del comune di Platì (Reggio Calabria) e scarcerato circa sei mesi fa, aveva trascorso in carcere 15 anni per associazione mafiosa.

In sua compagnia c'era anche il suocero 75enne: i due avevano con loro 9 francobolli della prestigiosa collezione «Lombardo-Veneto». La successiva perquisizione domiciliare a casa di un 55enne di Gratosoglio (il consulente) ha permesso di ritrovare altri 15 francobolli della stessa collezione nascosti dietro un quadro.

I tre uomini sono stati denunciati per ricettazione e nei loro confronti è stata proposta una misura di sorveglianza speciale. L'inchiesta, però, non finisce qui. La polizia infatti continua a fare accertamenti finalizzati al rinvenimento dell'intera collezione «Lombardo Veneto» composta, oltre che dagli oltre settecento francobolli (nuovi o timbrati), anche da 178 buste.