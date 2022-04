Sgomberati gli anarchici, agente preso a bottigliate

Sgombero con resistenza in piazzale Gabrio Rosa a Milano, dove un gruppo di anarchici ha aggredito gli agenti inviati a liberare un appartamento occupato, uno dei tanti in questa zona di Corvetto ormai stretta nella morsa del degrado. L'area periferica di Corvetto è una di quelle con maggiori problematiche di Milano e le case occupate abusivamente sono in numero sempre crescente. Gli interventi di sgombero sono molto rari e in quei pochi casi in cui l'amministrazione decide di far sentire la voce forte, il risultato sono scontri violenti tra gli antagonisti, coccolati da una certa parte politica, e le forze di polizia che vengono chiamate a proteggere l'incolumità dei tecnici mandati sul campo a fare il proprio dovere.

Ieri in piazzale Gabrio Rosa si è verificato ciò che, purtroppo, è diventata la consuetudine durante gli sgomberi di Milano. I tecnici del comune si sono presentati in uno dei tanti appartamenti occupati per dare seguito all'ordinanza di sgombero per una coppia di anarchici che da tempo viveva abusivamente in uno degli immobili affacciati sul piazzale. Mentre gli addetti liberavano l'alloggio, sul luogo sono arrivati i rinforzi degli occupanti, un gruppo di 50 anarchici dell’area Galipettes e Corvetto Odia che hanno tentato di impedire lo sgombero.

Ci sono stati momenti di grande tensione quando gli anarchici, supportati da un gruppo di abitanti della zona di origine straniera, sono entrati in contatto con la polizia, schierata per proteggere l'ingresso dell'area di sgombero. Il Reparto mobile della polizia di Stato e i carabinieri sono stati per due volte impegnati in cariche di alleggerimento, durante le quali uno degli agenti è rimasto lievemente ferito alla testa da una bottigliata. Sono servite alcune ore per riportare la calma nella zona, oltre a rinforzi inviati dalla questura per evitare ulteriori tensioni. La coppia di occupanti che è stata sgomberata è di origine italiana ed è stata denunciata.