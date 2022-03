Profughi afghani nascosti nel tir di pneumatici

Quattro afgani, tra cui un minorenne, sono arrivati l'altro giorno dalla Romania dopo un interminabile viaggio nel cassone di un camion seguendo la rotta balcanica dei profughi. Nascosti nel rimorchio di un tir che trasportava pneumatici che, come sempre più spesso succede, è stato utilizzato per un viaggio da clandestini per raggiungere la Brianza, sono stati scoperti quando ormai erano vicini alla destinazione dallo stesso autotrasportatore mentre stava percorrendo una rotonda della strada provinciale che da Villasanta porta a Concorezzo.

Dal cassone, dopo molte ore di viaggio, si sono improvvisamente levate delle urla e dei colpi alle pareti per farsi sentire e così l'uomo ha fermato il mezzo per dare l'allarme al 112. Immediatamente sono arrivate le pattuglie dei Carabinieri delle stazioni di Arcore e Villasanta che, dopo aver aperto il portellone, in mezzo al carico dei pneumatici hanno trovato i quattro profughi afghani che hanno subito capito che la loro fuga dall'Afghanistan via Romania era arrivata a buon fine. Infreddoliti, affamati e assetati, tra di loro anche un giovanissimo che potrebbe avere 17 anni. Dopo averli sottoposti a tamponi Covid risultati negativi, sono stati condotti in caserma per l'identificazione e l'avvio delle pratiche necessarie a stabilire quale sia la loro posizione sul territorio nazionale. Il conducente al momento non è indagato.

Quello di mercoledì è solo l'ultimo degli episodi registrati in Brianza dove profughi e minorenni di origine afghana erano stati scoperti e soccorsi a Caponago qualche mese fa e, più recentemente, anche a Desio dove i minorenni salvati erano stati addirittura cinque. Tutti erano nascosti su camion che trasportavano pneumatici e fuggivano dall'Afghanistan percorrendo la rotta balcanica.