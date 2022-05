Uno psicologo in chat aiuterà gli adolescenti

Realizzare un sistema di accompagnamento per adolescenti personalizzato e integrato per prevenire la cronicizzazione del disagio e la sua manifestazione in forme più o meno violente. È l'obiettivo di AccogliMI, progetto del Comune dedicato ai circa 60mila ragazzi tra i 14 e i 18 anni, e alle loro famiglie, che punta a offrire un orientamento psicologico nell'affrontare le difficoltà che caratterizzano questa particolare fase della crescita e, eventualmente, indirizzare gli utenti verso la rete dei servizi specialistici sanitari, educativi e ricreativi della città.

«I ragazzi e le ragazze - spiega Anna Arcari, psicoterapeuta e presidente della Cooperativa Minotauro - hanno bisogno di contesti che li sappiano accogliere, che si sintonizzino sui loro bisogni profondi, rilanciando i desideri e la possibilità di costruire il futuro. Per questo il progetto intende valorizzare le risorse del territorio offrendo anche percorsi di gruppo per i genitori e momenti formativi dedicati ai professionisti e alle figure educative».

Il progetto prevede l'attivazione di un numero verde e di una chat whatsapp e telegram a cui rispondono operatori con competenze diversificate e multiprofessionali che possono offrire ascolto e un sostegno adatto alle esigenze di ciascuno. Il numero verde (800.666.315) e il numero di cellulare (335/1251973) a disposizione per le chat sono attivi il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.

AccogliMI punta anche a coinvolgere le scuole e i quartieri attraverso percorsi di gruppo dedicati a tematiche particolarmente significative per la fascia d'età target, come la sessualità, l'affettività e gli effetti dell'uso di stupefacenti. L'ascolto telefonico, che è a disposizione anche delle famiglie e dei docenti, può sfociare inoltre in percorsi brevi di consultazione per adolescenti e i loro genitori.

L'investimento, grazie ai fondi della legge 285/97, è di 500mila euro fino ad agosto 2023. AccogliMI potrà contare sul prezioso lavoro di circa 40 operatori e mediatori culturali a disposizione per facilitare le comunicazioni con le famiglie straniere.

AccogliMI - dichiara l'assessore al Welfare Lamberto Bertolé (nelle foto) - è il nostro modo per rispondere a una richiesta di aiuto di molti ragazzi. È importante che il sistema sanitario regionale offra risposte finalmente adeguate. Il Comune vuole fare la propria parte».