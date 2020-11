Rapina choc al distributore: banditi trascinano donna fuori dall'auto e la investono

L'hanno sorpresa mentre era ferma a bordo della propria auto ad un distributore di benzina poi, dopo averla trascinata fuori dall'abitacolo di peso, le hanno sottratto la vettura salvo investirla mentre tentavano la fuga. È la dinamica di una rapina choc eseguita da due banditi ai danni di una giovane donna nel quartiere Lambrate di Milano, la scorsa domenica sera. L'episodio è stato denunciato dalla pagina Facebook Lambrate Informata che ha postato il video del furto.

La rapina choc

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, mediante l'acquisizione dei filmati estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza cittadina, la violenta rapina si è consumata pressapoco alle ore 19.45 della scorsa domenica, al distributore Esso di via Rombon, nel quartiere Lambrate. La vittima è stata trascinata all'esterno dell'abitacolo dai due malvimenti e scaraventata sull'asfalto. Nel tentativo di impendire la fuga ai banditi, che intanto avevano già preso possesso della vettura (una Fiat Panda), la donna si è anteposta al veicolo. Incurante dei tragici risvolti che la vicenda avrebbe potuto avere, i ladri hanno guadagnato la fuga finendo per travolgere la giovane. Stando a quanto si apprende da MilanoToday , la vettura era un'auto sostitutiva fornita alla vittima da un carrozzeria milanese e sarebbe stata ritrovata poche ore dopo l'accaduto in zona Gratosoglio. La ragazza, per fortuna rimasta illesa, avrebbe sporto regolare denuncia ai carabinieri ma, a quanto pare, i due banditi non sono stati ancora identificati.

La denuncia della Lega