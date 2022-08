Rauti e Osnato a Sesto lanciano la sfida a Fiano

Dalla sfida sulla carta dei giornali, destinati il giorno dopo a diventare spazzatura, a quella più vera sul territorio. Arriva oggi a Sesto San Giovanni la senatrice uscente Isabella Rauti (nella foto), ricandidata da Fratelli d'Italia proprio nel collegio dell'ex Stalingrado d'Italia, invitata dal Circolo territoriale «9 novembre 1989», più che simbolico omaggio alla caduta, anzi all'abbattimento del Muro di Berlino che oggi alle 18,30 al Grand Hotel Barone di Sassj in via Vittorio Padovani presenterà i candidati del territorio a Camera e Senato.

Inevitabili le scintille già innescate dal suo antagonista, il deputato del Pd Emanuele Fiano che dopo aver premesso che le responsabilità dei padri, nel caso della Rauti quel Pino padre nobile della destra non solo italiana, non devono ricadere sui figli, da quel momento non ha fatto altro che chiedere un incontro dove esibire la sua storia di figlio di Nedo, sopravvissuto al campo di concentramento di Auschwitz. Un desiderio legittimo soprattutto dopo aver constatato che il Pd non lo ha trattato benissimo assegnandogli un collegio a dir poco difficile, come legittima è la volontà di Isabella Rauti che ha ribadito la sua volontà di spostare il dibattito su programmi elettorali che affrontino i reali problemi che il Paese dovrà affrontare già in autunno che si annuncia caldo e freddissimo, vista la crisi delle materie prime e il rischio contingentamenti.

D'accordo con lei il deputato Marco Osnato in lista nel Collegio uninominale Lombardia 1 U06 (Città metropolitana di Milano: Arese, Baranzate, Bollate, Bresso, Cesate, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Rho, Senago, Sesto San Giovanni, Solaro). A moderare l'assessore all'Urbanistica di Sesto Antonio Lamiranda e il commissario del Circolo territoriale Stefano Maullu a sua volta candidato in un altro collegio.