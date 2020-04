Ricette telefoniche: ecco come si fa

Da alcuni giorni in Lombardia è possibile ricevere via sms (ma non solo) il codice della ricetta medica direttamente dal proprio curante, senza bisogno di andare in ambulatorio e senza prescrizione su carta. E poi acquistare le medicine mostrando il messaggio al farmacista. Come funziona esattamente? Ecco tutte le istruzioni della Regione per la ricetta «dematerializzata».

Questo sistema sarà in vigore per tutto il periodo dell'emergenza Coronavirus. La Ricetta elettronica dematerializzata (DEM) è la versione elettronica della tradizionale ricetta «rossa». Le ricette elettroniche per i farmaci hanno una validità di 30 giorni dalla data di emissione (lo stesso sistema, ma con scadenze diverse, vale per la prescrizione di visite specialistiche ed esami). Il Numero ricetta elettronico (NRE) si può ricevere tramite e-mail, sms, whatsapp anche con una foto o comunicazione telefonica. Il numero è indispensabile, insieme alla tessera sanitaria, per avere le medicine dal farmacista, che verificherà il codice inserendolo nel suo sistema informatico. È costituito da 15 caratteri e ha la stessa funzione del codice a barre stampato in alto a destra nelle ricette del Servizio sanitario nazionale. Quando il medico genera la ricetta elettronica, dopo la richiesta telefonica del paziente, invia il codice. Per i cittadini già registrati sul sito del Fascicolo sanitario elettronico, fornendo indirizzo mail e numero di cellulare, o su altri servizi on line della Regione è disponibile un servizio (dal 3 aprile), senza bisogno di attivazione da parte dell'utente, di invio automatico del codice della ricetta. È possibile inoltre, solo per il periodo dell'emergenza, attivare l'invio con sms del numero elettronico sul sito del Fascicolo sanitario elettronico, anche per chi non è registrato. Non serve l'autenticazione.

Infine il codice della ricetta medica si può trovare: sul sito del Fascicolo, previa autenticazione, scaricando o prendendo nota del numero. Tramite l'app SALUTILE Ricette, direttamente in farmacia mostrando il codice a barre della ricetta. Non solo. Sul sito del Fascicolo sanitario elettronico di Regione Lombardia è possibile attivare un servizio di invio notifiche in automatico via e-mail di ogni nuova ricetta prescritta. Dal sistema della ricetta dematerializzata sono esclusi alcuni tipi di farmaco, come quelli per la terapia del dolore e le sostanze psicotrope.

Per aiutare i cittadini a utilizzare questi strumenti digitali, è attivo dal 23 marzo un nuovo servizio del Call center, al numero verde 800.318.318 da rete fissa (02 3232 3325 da rete mobile e dall'estero). Mentre Federfarma Lombardia e Croce rossa italiana Comitato regionale Lombardia hanno istituito «CRI pronto farmaco» per la consegna gratuita a domicilio di medicine ad anziani, persone non autosufficienti e con sintomi o affetti o in quarantena da Covid-19. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 19 chiamando il numero 02 3883350.