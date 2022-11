Lancio di bottiglie e sassate tra stranieri. "Ecco l'integrazione"

Proprio nel momento in cui il tema politico più caldo torna ad essere quello relativo all'immigrazione indiscriminata e alle problematiche ad essa connesse, l'attuale vicepremier Matteo Salvini chiede un intervento più deciso contro le forme di violenza di cui proprio gli extracounitari si rendono quotidianamente protagonisti sul territorio nazionale.

E lo fa caricando sul proprio profilo Twitter le immagini relative a una rissa tra stranieri scoppiata a Milano, nelle quali l'attenzione si concentra in particolar modo su un uomo che raccoglie un sasso prima e una bottiglia di vetro poi per scagliare entrambi contro degli altri individui non inquadrati dall'obiettivo dello smartphone. Il filmato è ripreso da una donna che tenta invano di far allontanare il protagonista del video, avvisandolo in spagnolo di aver già contattato la polizia per segnalare i disordini. Per tutta risposta, lo straniero, irritato dal fatto di esser stato ripreso, colpisce la donna, facendo cadere a terra il cellulare.

"Rissa fra immigrati, molto ben educati ed integrati" , affonda il segretario del Carroccio sui social, commentando il filmato da lui stesso caricato a beneficio dei propri followers. "L'emergenza insicurezza a Milano è degenerata ormai da tempo" , aggiunge, "nel frattempo il sindaco di sinistra Sala fa finta che vada tutto bene" . "Pugno duro contro delinquenza e illegalità" , conclude il ministro delle Infrastrutture.

"Allora per favore, iniziare a fermare davvero gli sbarchi!" , commenta un utente sotto il post. "Democraticamente il sindaco di sinistra non vuole agire, pensa solo alle zone a traffico limitato... Chissà perché!" , replica con amarezza un secondo internauta. "Mio caro, la 'Milano da bere' se la sono bevuta…e la politica è stata a guardare, adesso non avete più scuse per non agire concretamente" , aggiunge qualcun altro. Una situazione che, come riferito da diversi utenti, si ripete in varie zone dello Stivale e non solo . "In Francia interi quartieri di città sono fuori controllo. La polizia non riesce più ad intervenire. Senza nulla imparare dalle esperienze degli altri ci stiamo incamminando per la stessa strada", si legge ancora sotto il post di Salvini.