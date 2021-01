"Ristoro in più per la settimana rossa"

Confcommercio ha già stimato una perdita di 600 milioni, Confesercenti Lombardia sta valutando una class action e ieri si è aggiunta Atr Confesercenti, associazione degli albergatori milanesi che rappresenta 150 hotel, denunciando che «una settimana di ingiusta zona rossa equivale a 2 milioni di perdite per gli hotel solo a Milano, chi ha sbagliato paghi». La Regione continua a ribadire la correttezza dei dati inviati al governo. La class action dei commercianti non preoccupa il governatore Attilio Fontana che anzi su TgCom24 ieri l'ha definita «doverosa» e la sosterrà «sicuramente». Alla prossima riunione della conferenza delle Regioni «chiederò un ristoro in più per i commercianti che hanno perso questa settimana di lavoro, anche perchè se da Roma avessero concesso la sospensiva di 48 ore che avevamo chiesto per verificare insieme tutti i problemi legati all'algoritmo che portava l'Rt in direzione negativa non sarebbe successo tutto questo». Dopo lo sfogo del giorno prima, ieri Fontana ha dichiarato: «La polemica mi lascia indifferente, fidiamoci di quello che decideranno i giudici del Tar a cui abbiamo fatto ricorso. Probabilmente non è colpa di nessuno, lasciamo che la magistratura accerti come si sono svolti i fatti e individui se ci sono delle responsabilità. Io sono tranquillo e sereno».

E ieri Fontana ha dovuto ribattere anche alla polemica lanciata dal sindaco sui social. «Buttare in rissa la questione sull'Rt lombardo non contribuisce a far emergere la verità- ha scritto Beppe Sala su Facebook -. E i lombardi, questa volta più che mai, hanno diritto di sapere come stanno le cose. Una cosa è chiara. Il sistema è collaudato, solo la Lombardia sostiene che l'algoritmo di compilazione ha una falla mentre per tutte le altre Regioni ha sempre funzionato senza problemi. Possibile che ci abbia visto giusto solo la nostra Regione? La cosa più semplice per chiudere la questione è che faccia vedere i dati. Il calcolo dell'Rt è un fatto tecnico». Fontana risponde (via social) che i dati «sono pubblici e Sala lo sa benissimo. Gli uomini del suo Governo, dopo che abbiamo fatto ricorso al Tar e segnalato anomalie, ci hanno chiesto di integrare i dati già inviati e non modificati con ulteriori specifiche che non fanno parte delle richieste standard. E, come per magia, il rosso è diventato arancione, se non giallo. Se Beppe Sala vuole sapere perchè l'errore sia stato riscontrato solo per la Lombardia, faccia richiesta al Ministero, a noi non è dato di sapere di un algoritmo segreto che hanno e usano solo a Roma. Magari a lui rispondono». Oggi alle 18 Pd, M5s, Rifondazione, Verdi, I Sentinelli e altre sigle hanno organizzato un flash mob di protesta sotto Palazzo Lombardia.